Nuevo Alerta del SMN para nuestra zona

Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del día miércoles 18 de febrero de 2.026, generado hoy a las 10:31 horas.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

En el Alerta están incluídos los distritos de General Pinto, General Villegas, Ameghino, Rivadavia, Carlos Tejedor. Se destaca que entre ellos puede haber diferencias de horario de acuerdo al avance de la tormenta que se podría dar entre esta tarde y noche, incluso primeras horas d ela madrugada.