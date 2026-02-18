Sortearon los premios en efectivo del Carnaval de General Villegas
Este miércoles se realizó el sorteo de los premios en efectivo que se entregan con las entradas pagas cada noxhe, en este caso, de la primera.
Números ganadores
3° PREMIO
N° 08471 – $100.000
2° PREMIO
N° 07637 – $150.000
1° PREMIO
N° 07132 – $200.000
Los premios serán abonados mediante transferencia bancaria.
Los ganadores deben comunicarse o acercate a la Casa de la Cultura “Manuel Puig” para coordinar la entrega en calle Mariano Moreno 846 o comunicarse al 3388 456946.