El semáforo construído íntegramente por la Escuela Técnica será pronto instalado en General Villegas

El equipo y sus bases ya se encuentran en funcionamiento, de hecho, una parte fue exhibido durante la Expo Técnica que se realizó en el colegio en el mes de noviembre.

Este proyecto fue presentado por la Escuela Técnica y contó con el apoyo del municipio para su financiamiento y adquisición.

Dado que el costo de un semáforo rondaba oportunamente los $ 20.000.000, y construído por los alumnos de la escuela no superaba los $ 10.000.000 se puso manos a la obra teniendo a la vista los resultados.

El primer semáforo sería, inicialmente, colocado en la esquina de Moreno y Nagore; ese fue desde el comienzo del trabajo el punto elegido dado que por entonces la concentración de gente volvía peligrosa a la intersección; si bien hoy ese aspecto cambió, sigue siendo un punto en el que las autoridades consideran requiere de este dispositivo.

Si todo funciona como está previsto, la Escuela Técnica podría ser el proveedor del municipio en este sentido, lo que permitirá un ahorro considerable para el Estado local y desarrollo y aprendizaje para «La Técnica».

Este semáforo cuenta con toda la tecnología led y su estructura fue construida con impresoras 3D, con plástico resistente a la exposición al sol, entre otras características que los hacen aptos para la función que prestarán.