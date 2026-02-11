IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: una idea original para evitar golpes en las puertas del vehículo

En el estacionamiento de un edificio en una ciudad turística que fue visitada por villeguenses, se encuentra este vehículo, que más allá de su marco o modelo, demuestra con simpleza la creatividad de su dueño para evitar, ante el poco espacio, que su rodado sea marcado por las puertas al abrir.

Para ello como se ve, colocó en ambos laterales flota flota, elementos para la pileta, sostenidos simplemente con hilo de barrilete.

De este modo le quita presión a quien se baja del vehículo estacionado a la par, y él descansa tranquilo.

La publicación, por demás de simple, puede ser de gran utilidad para aquellos que sufren por los posibles daños. A su vez resultar un tanto incómodo a simple vista, pero se justifica el sencillo y económico despliegue que demanda comparado con el ahorro y la tranquilidad que produce su implementación.