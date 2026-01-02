Un vuelo sanitario más desde General Villegas, una tarea para reconocer a los que intervienen (VIDEO)

Esta tarde se concretó el vuelo sanitario desde el aero club de General Villegas hacia CABA, el hospital Garrahan.

Félix, un niño de 3 años presentó ayer una disfunción hepática importante, por lo que fue derivado.

En grave estado, pero estabilizado, el pequeño fue acompañado por su madre en el avión del Ministerio de Salud de la Provincia.

Esta acción, que informáramos anteriormente, permite ver el trabajo encadenado del hospital local, los sanitaristas provinciales, bomberos voluntarios, la Policía y el aero club que cuenta con la infraestructura necesaria para su operatividad, diurna o nocturna. Fuera de toda especulación política, lo ocurrido pone en relieve el valor de la salud pública.