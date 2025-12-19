Se entregaron las viviendas a efectivos policiales en General Villegas

Doce familias recibieron este jueves por la tarde las llaves de las 12 casas construidas en cercanías del hospital municipal.

Las mismas fueron construidas mediante un acuerdo firmado entre la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Villegas; la construcción inició en la Gestión del Dr. Eduardo Campana, quedando luego postergada hasta la llegada del actual Gobierno local que la retomó culminándola en mayo de este año.

Ayer, con la presencia del Dr. Carlos Langone y el intendente Gilberto Alegre, los 12 efectivos policial y sus familias recibieron la llave en mano, contando a partir de ese momento con cinco días para mudarse.

Las autoridades mencionadas, únicos oradores, destacaron el valor de la vivienda como bien para consolidar cualquier proyecto, a partir de allí, sostuvo el mandatario local, esta acción puede ser un motivo más que tentador para que nuevos jóvenes se sumen a la Fuerza, dado que uno d elos inconvenientes que más se sufre socialmente es la falta de efectivos, a su vez reconoció la importancia de la portación del uniforme en una sociedad que no siempre los reconoce.

Por su parte Langone dio un detalle del estado de la Caja que preside, donde resaltó que uno de los objetivos de la misma es poder poner todo de si para que el personal, que no cuenta con su casa, logre acceder.

Si bien no hubo comentario al respecto, las expresiones fueron de deseo respecto a continuar trabajando en conjunto en esta dirección con el mismo objetivo de concretar nuevas unidades habitacionales.