El Centro Universitario de General Pinto incorporó la «Biblioteca para una Pedagogía de la Memoria»
El Centro Universitario General Pinto que funciona en la ciudad cabecera, recibió la «Biblioteca para una Pedagogía de la Memoria».
El nuevo espacio está organizado en tres categorías: estudios, ensayos y testimonios; ficciones; libros para chicas, chicos y jóvenes.
Esta biblioteca es una invitación a leer, a enseñar y a seguir construyendo memoria colectiva, expresaron sus autoridades, quienes comentaron que las personas interesadas pueden acercarse al Centro Universitario para conocer más.
El horario de atención es de lunes a viernes de 13:30 a 17:00 horas. Por consultas pueden comunicarse al teléfono 2355-485420