Buscan dar con un boslo extraviado durante un viaje en micro de Junín a Villegas

Este lunes a las 13:30 partió un micro de la empresa Flecha Bus desde Junín con destino a General Villegas.

En ese tramo, suponen, alguien tomó por equivocación el bolso color azul, de tamaño grande que contenía ropa de niño y de mujer. Estaba colocado en el maletero de la unidad. En su interior no hay documentación que permita identificar a su propietaria, que resulta Verónica Carina Galarza de Coronel Charlone.

Quien lo te ga en su poder, o oueda aportar algún dato que permita ubicarlo, se agradece comunicarse a los teléfonos 3385442303 o al 3388515448.