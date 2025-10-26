Comenzó la elección con la Boleta Única de Papel, en general, resulta más práctivo y rápido

Consultados los primeros votantes, coinciden en que el sistema les resulta más rápido y práctico, por lo que el tiempo de espera y sufragio del voto es más breve que con el sistema convencional.

Lo mismo ocurre con las autoridades de mesa, a quienes se los observó distendidos y prácticos; incluso, han votado temprano algunas personas con reducción motriz, a quienes se les facilitó la votación acercándoles la urna fuera del cuarto oscuro en un espacio destinado para tal fin; en la Escuela N° 17 de General Villegas se dio uno de los primeros casos.

Ante esto, se presume que el conteo puede también ser más rápido que con el sistema hasta ahora utilizado.