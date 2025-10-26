Todo lo que tenes que saber para votar este domingo con la Boleta Única de Papel (VIDEO)

En una charla con la capacitadora Florencia Lomsan, que recorrió la zona explicando los alcances de la Boleta Única de Papel (BUP), el método con el que por primera vez votaremos los bonaerenses este domingo 26 de octubre, Distrito Interior recogió las principales inquietudes que lo svotantes manifiestan para esta oportunidad.

Las preguntas más comunes, las recomendaciones y cómo será el acto de votar, teniendo en cuenta los cambios más significativos que tiene esta elección, fueron los puntos más salientes de la entrevista realizada en su paso por General Villegas esta semana, cuando capacitó a las autoridades de mesa y público en general (a ese segmento corresponden las imágenes en esta publicación). Otras dudas, se plantearon en torno a lo que sucede con las personas con discapacidad motriz, ciegos y otras situaciones que pudieran requerir asistencia a la hora de emitir el voto.