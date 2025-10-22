Esta es la boleta para votar el domingo

Esta es la boleta con la que se encontrarán los votantes en la provincia de Buenos Aires el próximo domingo 26 de octubre de 2025.

Los bonaerenses elegiremos 35 diputados nacionales.

Por primera vez se votará con la BUP (Boleta única de papel).

En esta única boleta están las 15 Listas entre las que hay que elegir sólo 1, marcando con una cruz o un tilde en el cuadrado que está en blanco. Si no se marca nada, es voto en blanco. Si se escribe o dibuja y otra cosa que no sea lo indicado, se anula. Si se equivoca, debe informarles a las autoridades de mesa y les darán otra boleta, tras entregar la errada.

No hay que llevar nada, el presidente de mesa la entregará firmada y cada elector/a irá detrás de un biombo de cartón y marcará la lista que prefiera con la lapicera que le darán en la mesa. Luego la doblará para que no se vea lo que marcó y la entregará para que las autoridades y fiscales vean que se trata de la firmada por el presidente de mesa (obviamente, no debe verse la parte de adentro). Finalmente, se ingresa la boleta a la urna sin pegar, solamente doblada.

En esta oportunidad no se deberá ingresar al cuarto oscuro, sino que el votante deberá ubicarse detrás de una especie de biombo chico, similar a una caja de televisor, y proceder a marcar la boleta.

A pesar que se trata de un proceso sencillo, muchas personas todavía no están al tanto de la manera en que se debe proceder.