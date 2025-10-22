La Policía de General Villegas allanó dos domicilios en Rosario con resultado positivo, los motivos

En la mañana de este martes 21 de octubre, personal de la Policía Comunal junto al GTO (Grupo de Tareas Investigativas) llevó a cabo dos allanamientos en la ciudad de Rosario en el marco de la causa que se investiga por el robo a una vivienda ubicada sobre la calle Arenales en nuestra ciudad ocurrida el pasado mes de junio.

Oportunamente los malvivientes, de quien se sospechaba desde un inicio que podían foráneos, aunque con un posible vínculo local, se habían llevado dinero en efectivo en moneda extranjera y nacional, además de otros elementos de valor, luego de haber violentado una abertura del inmueble.

La investigación que se orientó hacia la ciudad santafesina permitió secuestrar el automóvil en el que los delincuentes se movilizaban oportunamente, un Volkswagen Suran color negro y otros objetos de valor para la causa.

Por el hecho hay dos imputados, mayores de edad que se encuentran en libertad.

Las diligencias llevadas a cabo por los villeguenses, contó con el apoyo de la Policía de la provincia de Santa Fé