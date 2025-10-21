Importante cantidad de drogas, armas de fuego y 6 detenidos. integrantes de una banda que operaba en la zona

Los procedimientos fueron realizados en la madrugada de este lunes 20 de octubre y fueron el último eslabón de una cadena de investigación llevada adelante por la Justicia Federal de Junín que duró más de dieciocho meses y donde se procedió a la incautación de gran cantidad de material estupefaciente, armas de fuego, dinero en efectivo entre otros elementos de interés para la causa, como asi mismo a la detención de los principales involucrados en la actividad investigada.

Un total de casi cien uniformados participaron del diligenciamiento de ocho órdenes de allanamiento dispuestas por el Juez Federal de Junín, Dr. Pedro Plou, en el marco de la causa que tramita ante la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Eduardo Vara.

La investigación judicial tuvo su inicio en el mes de abril del año pasado cuando se denunciara la participación de una persona alojada en una Unidad Penal de Junín, el cual se encontraba vinculada con una red de venta de drogas.

A lo largo de la investigación las diferentes pruebas recolectadas en torno al denunciado, como así mismo a su círculo cercano y familiar, dieron luz sobre la entramada red de relaciones que conformaba una estructura delictiva direccionada al transporte, distribución y venta de estupefacientes a nivel local y zonal.

Por más de un año la justicia junto a la Policía siguió de cerca los movimientos de la organización identificándose sus lugares de venta y abastecimientos, los cuales tenían como punto neurálgico la ciudad de Chacabuco y conexiones con el Conurbano Bonaerense.

El operativo policial, de más de doce horas de duración y encabezado por la Delegación Antinarcóticos de Junín, estuvo conformado por personal de apoyo de ciudades vecinas y grupos especiales de esta ciudad, y tuvo como objetivo el diligenciamiento de allanamientos en forma simultánea en las ciudades de Junín, Chacabuco e Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, como asimismo dispone la incursión en busca de elementos probatorios en la Unidad Penal Nro. XIII de esta ciudad, dando inicio alrededor de las 00:00 hs. del día lunes hasta pasadas las horas del medio día de la fecha.

Como resultado del mismo el Juzgado Federal interviniente ordena la detención de Matías Vacca Mitti (35), Laura Belén Montenegro (30), Priscila Milagros Vidal (19), Marta Lorena Guevara (38), Débora Martínez (36) Jonathan Erik Guzmán (35), tras el secuestro de más de cien ladrillos de marihuana prensada, clorhidrato de cocaína fraccionada para la venta y a granel, numerosas armas de fuego, entre las que se incautó una pistola ametralladora, aparatos de telefonía celular utilizados por los investigados, balanzas de precisión y comerciales de peso a gran escala; asimismo se secuestra dos teléfonos celulares de los involucrados actualmente detenidos en la mencionada Unidad Penitenciaria, elementos estos que quedan a disposición del Sr. Magistrado de intervención.

Con referencia a los investigados, los mismos son trasladados a sede policial donde permanecerán en calidad de detenidos por el delito de Infracción al Art. 5to. de la ley 23737 (Ley Nacional de Drogas) a disposición del Juzgado federal de Junín, para posteriormente ser trasladado a sede judicial a prestar declaración Indagatoria, según se informó oficialmente.