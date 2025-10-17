«Aunque ajustando, pero sin grandes sobresaltos», análisis del intendente interino de General Pinto (VIDEO)

Fernando Rodríguez una vez más reemplaza a un intendente en su ausencia; esta vez está siendo el período más largo al frente del Ejecutivo; tiempo que le permite analizar desde adentro y con mayor experiencia, la marcha de la Gestión, sobre todo al haber superado con un triunfo cómodo las elecciones del pasado 7 de septiembre.

A su vez se refirió al acompañamiento de las instituciones, especialmente a los clubes locales que este año intervienen en el Torneo Federal a los que les entregó una importante suma de dinero.

El mandatario destacó el equipo que forma el Gobierno pintense, el que, aún en situaciones extremas como la que qe atravesó el distrito, fue y es capaz de mantener activo sin sobresalto al Gobierno que hoy le toca conducir.

La licencia por cuestiones de salud del intendente Freddy Zavatarelli vence el 31 de este mes; su retorno y continuidad, o nuevo pedido de licencia aún no está definido.