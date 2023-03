Silvio Velo: «La familia es el sponsor número uno para apoyarte y contenerte, es lo más importante más allá de los logros deportivos»

El deportista, una de las figuras del fútbol para ciegos más importante del mundo, estuvo este viernes dando una charla motivacional en La Barra, el nuevo espacio multifuncional del club Atlético, traído a la ciudad por el Instituto República, el que forman Romina Dominguez Carvalho, su Directora, y Daniel Colombo, referente del Pro, a quienes se ve en la foto.

El objetivo, más allá de la pertenencia política del Instituto, está puesto en poder aportar a la sociedad testimonios, como en este caso y otros que ya han sido expuestos, que permiten transmitir un mensaje para la superación individual y colectiva a partir de algo que es natural en el ser humano, la determinación para intentarlo, pero que no todos logran plasmarlo.

En busca del bien común para General Villegas es que este tipo de propuestas seguirán siendo una constante, aseguraron los organizadores.

Silvio Velo que antes de iniciar su exposición habló con Distrito Interior, contó que es ciego de nacimiento, proviene de un hogar pobre y pasó sus primeros años en un contexto totalmente adverso que gracias al esfuerzo y al espíritu de superación logró lo alcanzado.

«Así como nací con todas en contra, nací con la pasión por el fútbol que es lo que me ayudó a salir adelante, eso demuestra que siempre tenemos algo por que luchar», dijo, por eso su recomendación en cada oportunidad que tiene es que se persiga ese sueño que con ganas y dedicación se va a alcanzar.

Silvio, al ser consultado de dónde viene esa tenacidad que lo caracteriza, explicó que considera es algo innato en él, tanto es así que recordó que siendo muy chico ya se sentía un jugador de fútbol, y aunque por su condición no veía lo más importante que era la pelota, un día comenzó a jugar en el potrero de su barrio en la provincia de Santa Fé, con sus hermanos principalmente, en total son 13, y sus amigos. Allí y casi como un alto en la descripción, reflexionó que afortunadamente contaban con una pelota que compartían, elemento que destaca porque da la posibilidad de ser compartido por muchos al mismo tiempo.

«Pasaban los minutos y a veces no tocaba la pelota, pero no importaba porque yo estaba donde me sentía felíz y para lo que creía había nacido, luego, con el paso de los años comprobé que no estaba equivocado. Cuando descubrí que habían otros chicos como yo y que jugaban, que existía una pelota con cascabel, que iba a poder jugar, entendí que el proceso había valido la pena y mi sueño se concretaba», relató siempre entusiasmado.

La familia fue fundamental en su crecimiento y desarrollo y también es la que tiene formada actualmente; sus padres no fueron sobreprotectores y considera que eso fue fundamental, lo mismo sus hermanos con quien compartía andar en bicicleta, pescar en el río Paraná que estaba a dos cuadras de su casa, entre otras actividades; evidentemente su vida fue la de un niño normal en donde su ceguera no representaba un límite, ni para él, ni para los que formaban su entorno.

Actualmente su vida transcurre entre las charlas motivacionales donde es requerido tanto dentro como fuera del país, integra Los Murciélagos, la Selección Nacional de Fútbol para Ciegos, un equipo de la Liga Metropolitana y también lo hace para un equipo de Italia, esto que le produce el orgullo de continuar jugando al más alto nivel a sus 50 años, le exige entrenar el doble.

Las charlas que ofrece Silvio transmiten claramente el mensaje que pregona con su propia vida: se puede y no hay límites.

En su caso el fútbol es el que le ha permitido desarrollarse en la vida; padre de 7 hijos, abuelo de dos nietos; ese (por la familia) es el sponsor número uno para apoyarte y contenerte, es lo más importante más allá de los logros deportivos, reconoce.

El histórico capitán de Los Murciélagos dijo a Distrito Interior que en lo deportivo ya no tiene sueños, particularmente porque se encuentra en la última etapa de su carrera, además de todo lo logrado, pero sí quisiera que el equipo que integra siga adelante, sus hijos puedan ser tan felices en la vida como lo es él, concluyó.

