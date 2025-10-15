La familia de Adalberto Chacón pedirá justicia con una marcha en General Villegas

Mañana, a las 10:30 horas familiares y amigos del hoven ultimado con una puñalada, pedirán justicia por su aasesinao.

Aclararon en contacto con Distrito Interior: «No pedimos venganza, pedimos justicia. Que se escuche nuestra voz, que no quede en silencio el dolor que nos dejaron.

A pesar de todo, del conflicto y de las palabras, nosotros nos quedamos con el alma rota, con un vacío que nada puede llenar.

Una vida se apagó injustamente, y con ella se quebró una familia entera.

Queremos que todos sean conscientes del daño que se hizo, del sufrimiento que seguimos viviendo cada día. No hay consuelo posible, pero sí hay una necesidad profunda de verdad, de justicia, y de respeto por la vida que nos arrebataron.

Por Adalberto, por su memoria, por todos los que hoy no pueden hablar: pedimos justicia».

La convocatoria es en la esquina de Necochea y Moreno, a metros del Palacio de Justicia.

Cabe destacar que el homicida, acusado, según las autoridades, de exceso en legítima defensa, aguarda el proceso judicial en libertad.