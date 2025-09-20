ESTA MADRUGADA: impresionante pedrada en General Villegas

El fenómeno, por el que había un Alerta, inició a las 4:00 horas; primero fue «en seco», luego fue acompañado por lluvia.

La cantidad y tamaño de las piedras llamaron la atención, ya que hace tiempo no se observaba una tormenta de estas características.

Su duración fue de unos 10 minutos sostenidos provocando distintos tipos de daños, principalmente en viviendas de diferentes puntos de la ciudad, además de vehículos.

Pasados unos 30 minutos los bomberos voluntarios se encuentran trabajando ante los reiterados llamados que continúan recibiendo.