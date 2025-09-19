Reconocimiento a la Escuela Municipal de Folklore y Tango: cuando la danza se vuelve identidad

El jueves 18 de septiembre, en el Club Eclipse de General Villegas, el intendente Gilberto Alegre acompañó la cena y entrega de reconocimientos organizada por la Secretaría de Cultura a la Escuela Municipal de Folklore y Tango, dirigida por el profesor Gastón Courreges, en mérito al destacado desempeño de sus alumnos en las diferentes presentaciones realizadas en el distrito.

En el encuentro también estuvo presente el coreógrafo Luciano Garbuio, quien junto a Courreges llevó adelante la obra La Guerra al Malón, estrenada en noviembre de 2024. La instalación escénica fusiona danza, teatro y música para recrear la narrativa de resistencia y lucha plasmada en los escritos del Comandante Prado y en las memorias visuales de Carlos Alonso, cuyo legado integra el patrimonio del Museo de Bellas Artes de General Villegas.

Durante este año, fragmentos de la puesta han sido recreados en distintos escenarios del partido, acompañando fechas especiales y dejando una huella significativa en la vida cultural de la comunidad.

En su mensaje, el intendente Alegre subrayó que “esto surge de lo que inspiran los profesores, de otra manera, es muy difícil alcanzar este nivel. Lo que inspiran Gastón y Luciano es muy grande y los alumnos ustedes tienen vocación, porque sin vocación, un buen profesor no alcanza. Acá se conjugan dos factores enormes: la vocación de los alumnos y la profesionalidad de los profesores”.

El jefe comunal destacó que “a nosotros nos gusta acompañar la danza, el baile, sobre todo el folklore, y ustedes lo hacen de maravilla. Felicitaciones, que esto les sirva para mucho, consérvenlo siempre. Bailen toda la vida, porque el baile es alegría y ustedes contagian alegría.”

Por su parte, la secretaria de Educación y Cultura, Valeria Iglesias, resaltó el impacto artístico y el esfuerzo de todos puesto al servicio de la obra, al afirmar que “Con todo lo que han hecho con la obra, nos han dejado muchísimo. Nos dejaron sus almas, las compartieron y eso es muy valioso. Todo lo que trabajaron con tanta disciplina y responsabilidad, es invaluable. Gracias a todo el equipo que está acá, a las familias que han acompañado y felicitaciones. Lo que le queremos dar es un certificado de reconocimiento para que recuerden que transitaron por la Escuela Municipal de Folklore y Tango con muchísimo orgullo.”

Los certificados fueron entregados a cada estudiante como un símbolo del respeto al trabajo, el amor a la vocación artística y dejó claro que la cultura es un potente motor de pertenencia para los villeguenses.