Tras los allanamientos de esta mañana, 5 detenidos: «operaban como una banda» (AUDIO)

Luego del movimiento desplegado por el personal policial de la Policía Comunal esta mañana en la ciudad cabecera y Piedritas, el que contó con el apoyo del GAD, DDI, GTO, DIC (Trenque Lauquen), Guardia Urbana, Policía de Seguridad Vial, Destacamentos de las localidades del distrito, además de distritos vecinos, y el Ayudante de Fiscal que participó activamente en el día de la fecha, lograron detener a cinco individuos, todos mayores de edad, cuatro de Villegas y el restante de Piedritas, además del secuestro de motos y otros elementos de valor para la causa que tramita en la UFI N°6 a cargo del Dr. Arcomano, Robo Agravado por actuar en banda y en despoblado.

Audio entrevista a la sub comisaria Dora Martínez

El hecho por el cual se inició la investigación había ocurrido el pasado 25 de agosto sobre la Ruta 188, frente al predio de la Sociedad Rural. De acuerdo a lo expresado por la subcomisaria Dora Martínez, Jefa de la Estación de Policía local, los ahora detenidos, actuaron en banda robando la moto, una Honda Titán 150 cc. a la víctima, un joven de la ciudad de América; no habiendo sido éste el primer delito cometido de esta manera.

Oportunamente el rodado había sido recuperado pero las tareas por parte de la justicia y la Policía continuaron y tuvieron como resultado lo detallado anteriormente.

Martínez fue categórica al referirse a estos delincuentes que tienen entre 18 y 25 años, algunos con antecedentes en la comisaría, y otros además, en la justicia de Trenque Lauquen.

La funcionaria policial que se mostró satisfecha con la tarea desempeñada, puso especial énfasis en destacar el trabajo investigativo y el compromiso de todos los intervinientes en la tarea que permite dar respuesta a la comunidad, especialmente ante un hecho tan grave, incluso, logrando desarticular lo que pudo haber sido, de continuar, un grupo para preocuparse.