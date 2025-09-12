Juan Martín Trucco visitó la Expo Rural cuando viajaba hacia San Luis (VIDEO)

Juan Martín Trucco afrontará este fin de semana en San Luis uno de los desafíos más importantes de la temporada: el inicio de la Copa de Oro del Turismo Carretera.

El piloto de Tres Algarrobos pretende ser protagonista con el Dodge Challenger del Di Meglio Motorsport, con el que buscará alcanzar la victoria que le permita pelear el campeonato.

Con esas expectativas y las presiones del caso, pero muy relajado, Juan, estuvo esta mañana de visita en la Expo Rural de General Villegas y habló con Distrito Interior.

Al verlo se creyó que podía estar de paso para visitar a un sponsor, pero nada de eso, al viajar procedente de su localidad donde visitó a los afectos, vio el movimiento al circular por la Ruta 188 hacia San Luis y decidió parar para recorrer la Muestra.