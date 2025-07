Pararon los arreglos de la Ruta 33 entre América y General Villegas por falta de pago

Así lo confirmaron hoy lunes 14 de julio desde la empresa EDMACAR, de Trenque Lauquen, contratada por Vialidad Nacional, y que comenzó a mediados del mes de abril con la reparación de la traza desde el km 400 y debían llegar hasta el km 437.

«El martes 8 de julio decidimos retirar el equipo de trabajo porque no cumplieron con el pago establecido. Lamentablemente se nos hace imposible seguir, faltaba todavía bastante trabajo, pero si no se regulariza la situación no podemos continuar» explicó una fuente de la empresa al ser consultada por LNP.

El plazo de obra era de 4 meses. (Fuente LNP)