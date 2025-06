General Villegas: un cartel alusivo a la condena de CFK despertó diversas opiniones por el contenido sexual del texto

El cartel que este miércoles estuvo exhibido en la vereda, frente a un local, ubicado sobre la calle Arenales, entre Rivadavia y Moreno, no pasó desapercibido para quienes transitaron por el lugar.

El primero de los mensajes que llegó a Distrito Interior expresaba textual:

«Opino que se esté o no de acuerdo con ciertos políticos, creo que alguien, no se a quien corresponda intervenir con el cartel tan grosero que se exhibe en calle Arenales casi esquina Rivadavia; digo por las palabrotas que contiene el lenguaje grosero donde pasan tantos niños creo que esta más que mal. No hacen falta ciertas palabras, se pueden reemplazar (no soy de ningún partido político). Gracias».

El cartel en el que se lee «Me chupa la pij… la opinión de una condenada», fue colocado por el propietario de un comercio dedicado a sublimaciones, llamado Alejandro Esquivel, con quien mantuvimos contacto esta misma noche, luego de haber tomado las fotografías que acompañan esta publicación.

El comerciante se mostró sorprendido por el alcance de esta acción, aunque manifestó haberlo hecho con total conciencia.

Esquivel dijo pertenecer a «Las Fuerzas del Cielo», corriente que lidera el influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, que, según manifestó el villeguense, es una frase de uso común en «La Misa», un envío del streaming Carajo, al que sigue desde hace tiempo, llevado adelante por Parisini. Está enrolado en sus filas, aseguró.

Por otra parte, remarcó que «banco al Javo al 8.000%», en alusión al presidente Milei. «Ponelo que lo mencioné», sugirió.

Esta tarde el cartel estuvo expuesto en la vereda por donde circula una importante cantidad de gente, muchos se acercaron a comentar, favorablemente, incluso se sacaron fotos, expresó Esquivel. A otros no les produjo la misma reacción, sin embargo, no le fue manifestado a él.

Esta noche, y como se ve, el banner quedó expuesto desde adentro contra la puerta vidriada del comercio con el fin que sea visto.