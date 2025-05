Cinco villeguenses sufrieron un accidente cuando regresaban anoche de Buenos Aires

Luis Collman, junto a otras cuatro personas, todos hombres, mayores de edad y de General Villegas regresaban de Buenos Aires por la Ruta Nacional 226 cuando a unos 8 kilómetros de Tres Algarrobos, a la altura de la laguna llamada «La Salada», embistieron un equino que aparentemente intentaba cruzar la traza.

Ese detalle hizo que la cabeza del animal diera contra una parte del auto, a la altura del parante derecho y no de lleno, ya que ello podría haber provocado no solamente mayores daños, sino que el caballo (una yegua) se metiera dentro del habitáculo, como ha ocurrido en otras oportunidades, en algunos casos con desenlaces fatales.

A pesar del tremendo impacto que dejó al auto, un Peugeot 408, seriamente dañado, el animal murió en el acto, todos los ocupantes resultaron ilesos. Collman dijo a Distrito Interior esta mañana que pudo comprobar la importancia de viajar con el cinturón de seguridad colocado y la existencia de los irbag, determinantes para que no haya habido heridos.

Este mediodía se encuentra junto a su familia celebrando dos cumpleaños; de no haber sido por las medidas de seguridad mencionadas, tal vez estaríamos de velorio, agregó.

La yegua embestida no tiene marca y hasta el momento no se ha dado con el dueño o alguien que se hiciera responsable, no obstante, por las características del animal la muestran de monta, lo que significa que de algún lugar había salido.

Los villeguenses que habitualmente viajan por la Ruta 7, no pudieron hacerlo por ésta debido al agua sobre la calzada a la altura de Chacabuco, debiendo hacerlo por la Ruta 5.

Otro detalle a remarcar es la altura del pasto en las banquinas, lo que tal vez, pudo haber contribuído a que la colisión no pudiera ser evitada.

Al momento del choque circulábamos a 100 kilómetros por hora, reconoció el conductor a nuestro medio; otro aspecto que contribuyó a que el accidente no fuera una tragedia.

A pesar de no haber habido víctimas ni heridos, el tránsito permaneció cortado por un lapso importante anoche. El hecho ocurrió a las 22:20 hs.