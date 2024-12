Alegre brindó con personal del hospital y el corralón municipal, destacando la importancia de cada uno en su lugar de trabajo

Este lunes el intendente de General Villegas, acompañado por funcionarios y concejales, visitó a los trabajadores del hospital y el corralón en el marco del Fin de Año.

Alrededor de las 10 de la mañana, el intendente municipal asistió, acompañado de funcionarios y concejales, al Hospital Municipal, para realizar el tradicional Brindis de Fin de año, acción que repite en varios servicios de la administración.

Frente a directores y personal del nosocomio, Gilberto Alegre destacó la labor realizada en el centro de salud al señalar que «de la gente que sale de una internación, lo único que he escuchado son maravillas. Se va satisfecha con la atención del hospital y eso es lo saludable».

«Podemos cometer mil errores, pero todo lo que hacemos está hecho de la mejor manera y con la mejor intención. Por eso los felicito y les deseo que en este año que se inicia puedan realizar todos sus proyectos. Sabemos que muchas veces tienen que dejar la cara de enojo que pueden traer de afuera para brindar a los pacientes lo mejor. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme para tratar de que el paciente sea siempre bien atendido», manifestó.

Además, agradeció a todos los trabajadores del hospital «que hacen lo imposible para que el servicio que se presta sea el mejor. Ustedes son el alma para que esto funcione. Nosotros no somos nada. Colaboramos, brindamos todo lo que se necesita para que puedan trabajar y esa es la responsabilidad de cada uno».

Finalmente deseó a todos un buen año y expresó: «Gracias a todos por el sacrificio y el esfuerzo y, si Dios quiere, el año que viene nos encontraremos de nuevo en este lugar, brindando y pensando que el próximo año va a ser mejor que el que tuvimos que transcurrir, que nunca es fácil. Gracias, nuevamente, feliz 2025».

Tras saludar al personal del Hospital, el intendente Alegre, también acompañado de funcionarios y concejales, se acercó al Corralón Municipal, donde se reunió con los trabajadores y celebró el tradicional Brindis de Fin de año.

Frente a los trabajadores de distintas dependencias municipales que funcionan en esa zona, el jefe comunal expresó que «cumplimos un año en nuestra gestión y reconocemos que tenemos falencias que debemos ir solucionando pero, para eso, necesitamos de la colaboración de todos ustedes, nosotros no podemos resolver todo desde un escritorio».

Sobre la prestación de los servicios, Alegre señaló que «los recursos, que son siempre escasos, se deben repartir para satisfacer las necesidades de toda una comunidad» y, aunque «hagamos las cosas de la mejor manera, siempre habrá gente insatisfecha, pero eso no nos tiene que preocupar. Si hacemos las cosas bien hechas, aceptemos todas las críticas y, si podemos mejorar, lo vamos a hacer».

«Nosotros no queremos conflictos, lo que queremos es darle respuesta a la gente y para eso nos necesitamos. Sin ustedes, esto no funciona, porque son el eje fundamental del funcionamiento de los servicios del municipio de General Villegas, por eso quiero agradecerles, felicitarlos por el compromiso y pedirles perdón por aquellas cosas que no pudimos o no hemos llegado a responder de todo lo que ustedes demandan. Lo sabemos, lo intentamos y a veces no lo logramos», reconoció.

Finalmente, volvió a felicitar y agradecer a los trabajadores municipales «por el compromiso que tienen para dar respuesta a nuestra comunidad. Villegas está lindo, pero no por mí, está lindo por ustedes, porque son los que brindan el servicio, yo puedo tener la conducción y aportar los medios que necesitan para resolver los problemas, pero si ustedes no responden, los problemas no se resuelven. Ustedes son capaces de hacer valer los medios escasos que tenemos para tener una comunidad limpia, ordenada y apueste a ser la mejor para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra familia. Que sus hijos se sientan orgullosos de saber que sus padres son municipales y que trabajan para mejorar la calidad de vida de todos».