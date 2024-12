«Este homenaje a Oscar Barreto es mucho más que merecido»

El pasado lunes 23 de diciembre, a las 19 horas, se celebró un homenaje a Oscar Horacio Barreto, destacado atleta villeguense que, con más de 60 años de dedicación al atletismo, ha dejado una huella imborrable en la historia deportiva de la ciudad. El evento tuvo lugar en el espacio La Barra, donde estuvo presente el intendente Gilberto Alegre, quien fue invitado al reconocimiento.

El acto se enmarcó en el Proyecto de Declaración 3790/24-25, aprobado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, gracias a la gestión de la legisladora María Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal). Vaccarezza, quien estuvo acompañada por el ex intendente de Rivadavia, Sergio Buil.

A lo largo de su carrera, Oscar Horacio Barreto ha cosechado importantes logros, con 28 campeonatos internacionales, entre los cuales se destacan 10 títulos Sudamericanos, obtenidos en países como Brasil, Uruguay y Argentina. Además, ha conseguido 25 títulos nacionales, siendo uno de los últimos en mayo de 2008, en Bahía Blanca, en la distancia de 21 kilómetros.

En su historial de marcas, Barreto ha logrado tiempos excepcionales, como 4:29 en 1500 metros, 8:58 en 3000 metros y 31:50 en 10 km, reconocimiento que le valió una mención en la revista El Gráfico en 1968. A lo largo de su carrera, también demostró su perseverancia al seguir cosechando triunfos, como en el Campeonato Sudamericano de Atletas Veteranos en 2008, donde a los 65 años de edad, completó los 21 km en 1:32:00, un tiempo notable.

El intendente Gilberto Alegre destacó la importancia del reconocimiento, manifestando que «este homenaje a Oscar es mucho más que merecido». Aseguró que, aunque la cercanía a veces impide valorar la grandeza de una persona, Oscar ha sido un ejemplo de logros y dedicación que trascendió más allá de su entorno inmediato. «Es realmente hermoso este homenaje», expresó, agradeciendo también a la diputada Vaccarezza por llevar adelante el proyecto que finalmente hizo posible el reconocimiento.

Alegre destacó no solo los logros individuales de Oscar, sino también su capacidad para inspirar a su familia y a su comunidad, y enfatizó que «no habrá pergamino suficiente para llenar todas las proezas de Oscar, que no son solo personales, sino que ha sido un referente para todos los amantes del pedestrismo». Finalizó su intervención con palabras de agradecimiento y reconocimiento a la figura de Barreto, subrayando que «este homenaje te coloca en el lugar merecido, que quizás todavía no habías logrado en toda tu carrera».

El homenaje fue un acto de justicia para un hombre cuya influencia en el deporte y en la comunidad villeguense es incuestionable. Oscar Horacio Barreto es, sin duda, una verdadera leyenda del atletismo, y este reconocimiento reafirma su legado y su contribución al deporte de General Villegas.

Estuvieron presentes además de funcionarios municipales y concejales, dirigentes locales del espacio político organizador del evento, funcionarios provinciales, representantes de instituciones, deportistas, médicos, amigos y vecinos.