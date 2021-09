Sol Fernandez: «Jamás dije que sobraran empleados municipales, considero que no es así. La interpretación que han hecho fue de mala fe» (VIDEO)

En los últimos días de la campaña dos precandidatos de la Lista 4 del Frente de Todos que encabeza Horacio Pascual dispararon munición gruesa contra la precandidata de la Lista 2, Sol Fernandez con quien compiten en la interna.

Lucila Gisbert y Nicolás Ferrero aseguraron que la contrincante había declarado luego de una vivista al municipio pampeano de Santa Rosa, en La Pampa, que en General Villegas sobraban empleados municipales, dando por hecho, ellos, que estaban en riesgo unos 200 o 300 puestos de trabajo si ganaba la presidenta del Partido Justicialista.

La carta que se jugaron los compañeros del actual Director de ABSA tuvo su efecto afuera y por supuesto adentro del espacio siendo tema de conversación hasta que pudo ser aclarado por la propia Sol Fernandez.

Cabe resaltar que la entrevista aquí publicada es un extracto del momento en que se refiere al tema en particular y a partir de ello a otros ítems que interesan y por el que reclama el empleado municipal. Al término de esta entrevista Fernandez y Pascual tuvieron un encuentro cara a cara, el único en realidad, en los estudios de FM Peregrina, donde la precandidata le reprochó «la mentira» que desde su Lista habían disparado, el precandidato que no lo negó ni confirmó, simplemente se limitó a decirle que los jóvenes que lo acompañan a veces reaccionan a ciertas actitudes o declaraciones.

«Jamás dije que sobraran empleados municipales, considero que no es así», comenzó diciendo.

Sobre la visita a Santa Rosa y la visita a General Villegas de intendentes como el de Carmen de Areco, sostuvo que con el grupo que la acompaña se nutran de las experiencias de otros municipios para no cometer los mismos errores que cometieron las gestiones anteriores o la actual.

«Sólo comparé cómo está la ciudad de Santa Rosa y cómo está la ciudad de General Villegas. La interpretación que han hecho fue de mala fe, jamás dije eso», aseguró.

«Yo soy hija de una empleada municipal, vengo de una familia matriarcal donde la única jefa era mi mamá; se lo que significa ser hijo de un empleado municipal, se las limitaciones que tiene para la economía familiar el empleo público municipal porque los sueldos no son buenos».

«Yo lo viví en carne propia, por eso si el pueblo me da la oportunidad de asumir como intendente no voy a cometer el error de perseguir al empleado porque yo sufrí como hija esa persecución. Tanto esta Gestión como la Gestión de Pascual y la anterior, siempre generaron miedo entre los trabajadores municipales y más en tiempos de elección».

«Siempre hubo mucha persecución política por cómo pensaba el empleado y eso se hacía extensivo a las familias si le daban o no trabajo, mi madre lo sufrió hasta el año pasado en que se jubiló. Sufrió el destrato de tener una formación dentro del empleo público y por diferencias políticas la han cambiado de un área a otra; siendo Técnica en Laboratorio terminó en un lavadero de Asilo Municipal (no tiene nada de malo el lugar ni la función, aclaró)».

«Entiendo que el trabajo es el pilar fundamental para la familia y dentro de la familia cuando hay problemas laborales eso afecta y daña a todo el conjunto; eso no puede pasar, los empleados municipales deben estar en mejores condiciones laborales, tienen que tener sueldos dignos y no tienen que ser perseguidos políticamente por sus ideas».

En referencia a los dichos de los precandidatos de la Lista de Horacio Pascual que hicieron la interpretación sobre sus dichos, pegaron en un punto muy sensible para Sol Fernandez. Así lo admitió al recordar que sus inicios laborales como abogada fueron prestando servicios profesionales para la ASTM (FESIMUBO) y junto al abogado del municipio redactó la Ordenanza 5647 que regula el régimen del empleo municipal a partir de la nueva Ley del empleo municipal, sancionada en la década pasada. La sanción de ésta permitió la redacción del Convenio Colectivo de Trabajo.

Un detalle fue que reconoció que «este Gobierno que ha demostrado en estos seis años ser totalmente ineficiente, cuando asumió en 2015 accedió a la elaboración del Convenio Colectivo de Trabajo y la promulgación de una Ordenanza que regule el empleo municipal, algo que las Gestiones anteriores (Alegre y Pascual) siempre se negaron a que tengan un Convenio Colectivo de Trabajo».

Sobre la carrera municipal, tema que surgió durante la entrevista por inquietudes de la gente, dijo que la carrera municipal está creada y consta en el Convenio y en la Ordenanza, nunca fue implementada, como tampoco fue implementado que al año del ingreso el empleado municipal pueda adquirir la estabilidad; recordó que actualmente hay muchos empleados que se encuentran trabajando hace años sin estar en planta permanente, lo que les impide tener la tranquilidad que seguirán con ese trabajo.

«Con el Dr. Pablo Varrone, 4° en su Lista a concejal, venimos insistiendo que ni bien asumamos debemos crear la carrera sanitaria municipal, que los trabajadores de esa área puedan capacitarse y a partir de ello obtener una mejor remuneración. El reconocimiento se da especialmente en la remuneración».

Recordó en ese sentido el reclamo, aún vigente, de los trabajadores de la salud a las autoridades municipales solicitando, entre otras cosas mejoras salariales y en las condiciones laborales.

Fernandez reconoció que este tipo de decisiones son potestad del Ejecutivo y el próximo domingo se eligen concejales; no obstante se comprometió con su bloque a seguir trabajando por la estabilidad del empleado municipal y, de ser Gobierno en el 2023, abordar el tema con hechos.

Sobre el final y volviendo a las declaraciones de sus rivales, a quienes reconoció del mismo espacio, salvo que las circunstancias los encuentran compitiendo por la conducción del justicialismo en el distrito de General Villegas, suponiendo que luego de las PASO se acoplarán para las generales del mes de noviembre declaro: «Yo creo que con tristeza, infundiendo temor nada bueno se puede construir, hay que trabajar con alegría, de manera positiva, hay que trabajar por el vecino, a favor «de» y no en contra «de»; esa es nuestra lógica de trabajo, por eso invertimos mucho de nuestro tiempo, incluso con gente que viene de otro lugar, no todos son peronistas en nuestro espacio (la mayoría sí). No se puede construir dañando al otro, estamos cansados de ese tipo de política que ya la vivimos, no la queremos más y seguramente los vecinos piensan lo mismo».

