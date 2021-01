Amigos son los amigos (y de Boca)

Cualquier descripción periodistica que se intente anexar al texto que continúa es redundar. Gustavo Britos, de General Villegas, quien decidió compartir esta experiencia intima y personal con el mundo, la plasmó con precisión quirúrgica en su escrito publicado hace una horas en sus redes.

Podria decirse que compartirlo de manera textual es un acto de comodidad, pero la realidad es (y usted lo comprobará al leer), intervenirlo sería un pecado).

Más allá de la pandemia, la economía, la política y todas sus consecuencias pasan otras cosas que indiscutiblemente alivian cualquier malestar o contratiempo que lo anteriormente mencionado nos pudiera provocar.

Jairo querido!

Hoy agregue a mi lista de amigos, a un nuevo integrante.

Con él desde hace tiempo nos queríamos encontrar y no podíamos. Primero por la bendita pandemia y después por las ocupaciones de los dos.

Hasta que por fin nos pudimos encontrar!

Jairo es un chico de 27 años.

Hoy se encuentra cuadripléjico y sin habla. Esto es a raíz de una mala praxis profesional. El parto y nacimiento fueron normales, hasta que a los siete meses hizo un pico de fiebre muy fuerte y lo derivaron al Hospital de Niños. A partir de este episodio, es que Jairo está como está.

El es un chico con todas las ganas y con el acompañamiento y fortaleza familiar hace una vida normal.

Con él compartimos una pasión, ser bosteros Ja….

Es tan fanático, que su habitación lleva los colores azules y amarillos y su decoración va en compose a su pasión!

Sus problemas los cuales mencione, no le impidieron seguir adelante. El pudo desarrollar otras capacidades para hacerse entender. Con un teléfono inteligente expresa todo lo que siente y necesita. También del mismo modo lo conecta a su televisor y hace de las suyas.

Esto lo puede hacer por el acompañamiento profesional y familiar.

La contención es Aderid, vaya mi admiración y respeto por tanto profesionalismo.

Su familia, que se puede decir de ella? Hace 27 años que le entregan todo el amor y contención. Familia trabajadora y en la pelea para seguir adelante con todos sus proyectos.

Grosos y con toda la humanidad necesaria para enfrentar lo que se les presente.

Quiero agradecerles familia, por abrirme la puerta de su casa y con ello me hicieron la persona más feliz.

Fue todo un placer, un nuevo aprendizaje y lección de vida!

Estoy para lo que necesiten y todo mi respeto.

Y a vos Jairo TE QUIEROOOOOOOOOOOOOOO!

Relacionado