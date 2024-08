La verdad sobre la foto viral de los presuntos falsos técnicos de una empresa de cable e internet

Desde esta tarde circula en los grupos de Whatsapp y redes sociales de manera viral una fotografía en la que se ve a dos operarios de una empresa prestadora del servicio de cable, telefonía e internet, que presuntamente, según estimó quien publicó inicialmente la imagen, no pertenecen a la misma, advirtiendo por lo tanto, y asegurando, que son ladrones, incluso menciona a uno de ellos por su apellido.

En el caso de General Villegas rápidamente se atribuyó el hecho, a la ciudad, lo mismo ocurrió en otros puntos del país, incluso Capital Federal.

«Circulen esta foto. Se hacen pasar por empleados de la empresa de cable e internet pero no pertenecen a Fibertel, son chorros. Uno de ellos es Farías, salió del penal hace una semana. No abran sus puertas y llamen al 911. No pertenecen a esa empresa, están robando», se lee en el texto que acompaña la foto.

Dada la repercusión y la preocupación que esto generó, desde Distrito Interior realizamos las averiguaciones del caso, obteniendo como resultado, que las dos personas de sexo masculino, efectivamente tienen vínculo laboral con la empresa mencionada. Son técnicos de una contratista de la ciudad de Neuquén.

«Alguien los vio sospechosos, tomó la foto y la publicó, sin medir las consecuencias, ni corroborar sus sospechas».

Dado lo ocurrido, el Sindicato Argentino de Televisión emitió un Acta de Repudio poniendo en contexto y aclarando la situación, explicando que la fotografía fue difundida el día 28 del corriente en perjuicio de los operarios de la empresa Tresa S.R.L y la difamación fue realizada por uno o varios integrantes del domicilio ubicado en calle San Juan 722, barrio Santa Genoveva, de la ciudad de Neuquén Capital.

Que tal fue la escalada de este suceso que los hombres (que aparecen en la fotografía) fueron notificados en los colegios donde asisten sus hijos, poniendo en riesgo su integridad física ante una falsa denuncia, en un contexto de alta sensibilidad social debido a los hechos de inseguridad.

Finalmente, el SATSAID insta a la sociedad a actuar con responsabilidad ante situaciones similares y, en caso de cualquier duda respecto a un operario de alguna empresa de telecomunicaciones, se comuniquen con la policía más cercana a su domicilio, recordando que todos los trabajadores representados por el gremio (SATSAID) están claramente identificados.

Acta del SATSAID