General Villegas: el municipio avisó a los participantes de Futsal de los pueblos que deberán hacerse cargo del transporte

Mediante un comunicado enviado este viernes a los profesores a cargo de los equipos de esta disciplina, una de las que más inscriptos tiene el distrito en los Juegos Bonaerenses, incluso varios de los pueblos, cuentan con equipos en todas las categorías. En Escolar, existen el sub 14, sub 16 y sub 18. Cabe destacar que al no contar con esta disciplina federada, en General Villegas las inscripciones se dan en jóvenes estudiantes.

Tal como expresa la Municipalidad en la nota, los partidos serán disputados en la ciudad cabecera los días martes y miércoles de la semana entrante, y para participar, los pueblos deberán hacerse cargo de conseguir y costear los gastos que demanda el traslado ya que el Estado local no cuenta con los recursos necesarios.

¿Si no logran el transporte se quedan afuera?

Esta es la pregunta que esta tarde noche sobrevuela en todo el Partido, ya que, si bien se está al tanto del factor económico, se daba por descontado que el traslado estaba resuelto.

Ante esta nueva situación las autoridades municipales expresaron su aliento a los equipos a compartir vehículos y explorar opciones de transporte público siempre que sea posible.

Finalmente expresa: «Reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo del deporte local y trabajaremos para encontrar soluciones sostenibles que permitan seguir promoviendo la participación y el espíritu deportivo en nuestra comunidad».

Hasta el momento, más allá de las intercomunicaciones que a través de los diferentes medios se ha dado entre profesores, padres y alumnos involucrados ante este planteo que afecta directa y exclusivamente a los pueblos, no ha habido expresión alguna al respecto sobre la decisión que pudieran llegar a tomar algunos equipos.