La abuela de «Toto» sortea un cuadro de su autoría para comprar la cama ortopédica eléctrica que su nieto necesita

El próximo mes se cumplirá un año que Tobías Halatino, «Toto», sufrió un pico en su deabetes que le dejó comprometida su salud.

Desde entonces la familia principalmente, ha girado en torno a su recuperación, que si bien muestra pequeñas señales, no le ha permitido evolucionar como todos quisieran.

Dada esta situación la demanda de recursos económicos ha sido y continúa siendo constante.

Hoy «Toto» se encuentra internado en el hospital de General Villegas, luego de haber estado en la misma condición en un centro de salud de la ciudad de JUnín; los planes para él, son que en poco tiempo más pueda continuar con la internación en su domicilio, el que requiere ciertos acondicionamientos, entre ellos, la adquisición de una cama ortopédica eléctrica y el colchón específico, cuyo montos asciende a unos $ 2.000.000.

Para ello, la abuela Gladys Rodriguez de Halatino, la mamá de su papá, decidió iniciar, junto al resto de los afectos del adolescente que está próximo a cumplir 24 años, una campaña para lograr esa suma, sorteando el cuadro de Maradona, pintado por sus manos en el taller de Marianela Piñas.

Esta obra artística que a simple vista puede resultar común, en realidad no lo es, no solamente porque no tiene precio, sino porque representa algo propio, que será el vehículo para que su nieto pueda estar mejor.

Tobías atraviesa una delicada recuperación, pero da señales de su voluntad por superarla día a día, respondiendo a los estímulos, lo que genera esperanzas para que ni por un minuto se haya pensado en bajar los brazos.

A los bonos contribución que están en la calle por un valor de $ 1.000 cada uno, se suma un alias que recorre las redes sociales y números de Whatsapp para que quien pueda y quiera haga su aporte; todo ayuda, todo suma y permitirá lo antes posible lograr el objetivo.

Hoy le toca a Toto y su familia, mañana puede ser cualquier habitante de esta ciudad o localidad de la zona. Las muestras de la solidaridad que caracteriza a nuestra sociedad se han visto en múltiples oportunidades, esta seguramente no será la excepción.