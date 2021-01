«Muchas veces tenemos que sufrir por no poder ayudar a una persona con factores de riesgo a quien se le consume la vida muy rápido» (VIDEO)

El Dr. Emilio Pittorino, Director del hospital de General Pinto se refirió a diversos temas relacionados con la pandemia de Covid y el rebrote que está sufriendo el distrito en el que con preocupante crecimiento siguen muriendo vecinos.

En principio y fue el motivo principal de la nota, el profesional se refirió a los alcances e importancia de la llegada de la vacuna de la que no se han registrado hasta el momento reacciones adversas en quienes se la han colocado en el partido. En ese sentido se debe tener en cuenta que no solamente los trabajadores de la salud se la han aplicado, sino también policías y bomberos. La respuesta a la primera dosis no ha provocado inconveniente alguno.

Pittorino habló de la nota enviada por el personal de enfermería mediante la cual hacen un fuerte reclamo por mejores condiciones laborales y remunerativas. Entendiendo que es justo, dijo que están analizando desde salud, administración y el Ejecutivo dar una respuesta satisfactoria.

Por otra parte, y le dio título a la nota, el médico reconoció lo frustrante que resulta ver cómo pacientes con comorbilidades a los que el coronavirus el empeora la salud no pueden ser salvados y mueren; por ese motivo hizo un llamado a los jóvenes que deben pensar antes de concurrir a una fiesta o adoptar conductas que ponen en riesgo a los mayores.

Al momento de la entrevista, General Pinto contabilizaba 14 muertes por Covid, 4 de las cuales correspondían a los primeros días del año; lamentablemente el número se modificó desfavorablemente y a pesar de que ha descendido el número de positivos activos, no deja de ser muy preocupante la situación en general.

