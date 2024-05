Juan Brardinelli: «Puentes, es un programa de la provincia que garantiza a todos el acceso a la educación universitaria» (AUDIO)

Juan Brardinelli es el Director del programa Puentes; en el marco de la entrega de certificados a 30 pintenses que cursaron a través del mismo la Diplomatura universitaria de Asistente Gerontológico y de Personas con Discapacidad y Desarrollo web , dialogó con Distrito Interior. El acto tendrá lugar este miércoles 8 de mayo en el Centro Universitario ubicado en la ciudad cabecera.

El funcionario que depende del Ministerio de Gobierno comentó que «Puentes» es un programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires que busca garantizar para las y los bonaerenses la igualdad de derechos en el acceso a la educación universitaria.

A través de Puentes, el gobierno provincial realiza acuerdos con las universidades y los gobiernos locales para el dictado de carreras en los municipios. Así se multiplican las opciones de estudios universitarios en todo nuestro territorio.

En los distritos que adhieren al programa, el Estado provincial subsidia carreras orientadas al desarrollo de actividades productivas y de servicios. La oferta académica abarca diplomaturas, tecnicaturas y licenciaturas, con modalidad presencial, semipresencial y virtual.

Además se promueve la creación de centros universitarios locales, con aporte de fondos para la construcción y/o refacción de estos espacios educativos o su equipamiento para la creación de aulas bimodales.

Brardinelli, explicó que en el caso de General Pinto comienzan a verse los frutos del trabajo conjunto que se lleva a cabo con el municipio, mediante el cual se lograron 19 egresados como Asistente Gerontológico y de Personas con Discapacidad y 11 en Desarrollo web, a su vez recordó que continúa el Centro pintense con Gestión en Tecnologías Agropecuarias y un trayecto de formación en recursos Agropecuarios; a su vez adelantó que iniciará una nueva carrera vinculada a la informática.

«Cada vez que surge una camada de nuevos egresados es una alegría porque es un sueño cumplido; saber que las personas que reciben el título tienen la certificación de la capacidad de poder transformar la realidad que nos rodea, aumentando la calidad de vida de los habitantes de los lugares donde se desempeñarán, en este caso General Pinto o en cualquier lugar del territorio bonaerense o el país donde ejerzan».

Teniendo en cuenta que a pesar que el programa está disponible para todos los distritos, aún hay varios que no cuentan con Puentes, de hecho, Brardinelli especificó que de los 135, 56 cuentan con esta posibilidad universitaria, por lo que explicó el modo que en que pueden sumarse a esta propuesta del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Audio entrevista a Juan Brardinelli

Por otra parte, consultado, también hizo hincapié en la gratuidad de la educación terciaria y universitaria. Luego de analizar el contexto actual sostuvo que la educación que es la base en la Argentina del ascenso social; «allí queda demostrado el contraste entre un gobernador que quiere ampliar las posibilidades universitarias garantizando el acceso a todos los bonaerenses y un Gobierno nacional que desfinancia las universidades, bloqueando los caminos que las clases trabajadoras tienen para acceder a una posición social más acomodada. No estamos hablando de hacerse millonarios, estamos hablando de poder tener un trabajo con una remuneración que no tendrían de no contar con ciertos estudios. Por eso a las universidades (y Centros Universitarios) hay que concebirlas como un lugar de transmisión de conocimientos que desarrollan a cada individuo potenciando a las comunidades.

No hubo ninguna economía sin el desarrollo del conocimiento y esto se acentúa cada vez más en función de las nuevas tecnologías con que el mundo cuenta y exige», concluyó.

Relacionado