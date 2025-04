Inscripción de aspirantes a vivienda para personal policial en General Villegas

La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, convoca al personal policial en actividad y en pasividad, a participar de la inscripción para aspirantes a una vivienda en la ciudad cabecera del partido de General Villegas.

Los interesados deberán concurrir personalmente, el día jueves 10 de abril a las 15.30 horas al Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal.

REQUISITOS GENERALES, OBLIGATORIOS Y EXCLUYENTES DE INSCRIPCIÓN:

 El titular y/o grupo familiar no deberán ser propietarios de inmuebles, ni haber sido adjudicatarios de viviendas financiadas por este Organismo, el Instituto de la Vivienda u operatorias municipales.

 Constituir un grupo familiar.

 Acreditar domicilio particular en el Partido, con una antigüedad de residencia mínima comprobable de 5 años; acreditar tener destino laboral en el Partido y/o distritos lindantes.

 La antigüedad mínima en la institución para el solicitante deberá ser de cinco (5) años de aportes cumplidos a la fecha de Inscripción.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

 Documentos de identidad de todo el grupo familiar, originales y fotocopias.

 Fotocopia del Acta de Nacimiento de todos los hijos.

 Fotocopia del Acta de Matrimonio, en caso de ser divorciado adjuntar la sentencia de divorcio o en su defecto certificación del inicio de divorcio, como así también en caso de encontrarse en convivencia, deberá presentar información sumaria que así lo acredite. (En el caso de que el grupo familiar este conformado por el titular y su/s hijo/s menores de edad, deberá presentar, acta de tenencia expedida por el juzgado de familia).

 Fotocopia de los 3 últimos recibos de haberes del solicitante.

 Documentación de ingresos o recibos de sueldo de otros integrantes del grupo familiar.

 Constancias de CUIL de todos los mayores de edad.

 Constancia de domicilio particular del solicitante y los mayores de edad que conformen el grupo familiar.

 Certificado de revista del destino del titular solicitante.

 Contrato de alquiler y constancias de pago.

 Documentación sobre alguna situación en particular- certificado de discapacidad, embarazo, sentencia de desalojo, denuncia policial, certificado de siniestro, certificados de problemas de salud, etc.