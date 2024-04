ÚLTIMA NOTICIA: un fallecido en accidente entre General Pinto y Germania

Esta tarde noche, 20:00 hs. aproximadamente la Policía Comunal tomó conocimiento de un accidente en la ruta que conecta la ciudad cabecera con la localidad mencionada.

El rodado involucrado, una pick up Toyota, despistó y volcó, deja do como saldo un hombre de unos 80 años fallecido cuya identidad aún no fue revelada, como así tampoco las causas del luctuoso hecho.

Está establecido, según adelantaron autoridades policiales a Distrito Interior, que la víctima viajaba sólo y no hubo otro vehículo involucrado.

