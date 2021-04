REFLEXIVO: «Estoy convencido que la comunidad pintense le puede hacer frente a este virus en la calle y no en el hospital» (VIDEO)

Freddy Zavatarelli, optimista por naturaleza, sorprendió en esta entrevista con Distrito Interior al referirse a cómo ve el panorama de cara al avance que el Covid está teniendo en la zona. «La verdad que no lo veo bien, espero me equivoque, espero sea solo una sensación mía», expresó. Sepa por qué.

Al finalizar el sorteo de las viviendas que se llevó a cabo el lunes por la tarde el intendente dijo que luego de la alegría que significaba cerrar este círculo pudiendo otorgar las casas a varias familias, está muy preocupado por la situación.

«Si no ajustamos detalles, me refiero a toda la población, y nos seguimos cuidando, tenemos una actitud colaborativa en poder favorecer los cuidados y no permitir el ingreso de más personas contagiadas, que se disipe el virus con la velocidad que lo hace, vamos a tener muchos problemas en el futuro.

La verdad que no lo veo bien, espero me equivoque, espero sea solo una sensación mía».

«Vamos a hacer lo imposible para defender el trabajo y la presencialidad en la educación; las dos cosas son importántisimas para nuestro distrito como para el resto del país y el mundo».

«Me preocupa mucho si no cuidamos el recurso humano en salud.

No podemos por cuestiones banales como puede ser una reunión o una clandestina, descuidar ese tema, porque somos el único efector de salud en el distrito.

Podemos tener toda la infrestructura; los hemos reconocido, han sido vacunados, pero siguen siendo las mismas personas que se vana a ocupar de la salud de todo el distrito; hablo de médicos, enfermeros, cocineros, asistentes de ancianos, todos aquellos que trabajan en salud».

Remacó. «Tengamos esa empatía por todos ellos, muchas veces se dice pero no se practica.

«stoy convencido que la comunidad pintense le puede hacer frente a este virus en la calle y no en el hospital, ese es mi principal anhelo.

No es nada sencillo lo que viene.

Concluyó. «Me siento ocupado y preocupado para poder defender el trabajo y la educación, dos cosas fundamentales para poder funcionar como sociedad hacia el futuro».

