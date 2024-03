«Rosana necesita recuperar su valía como persona, como mujer; no solamente en lo material» (AUDIO)

La abogada (a la derecha en la foto de portada) representante de Rosana Busto, la Dra. Noelia Castro, se refiere en la entrevista con Somos, cedida gentilmente a Distrito Interior, a la madrugada del 20 de marzo de 2021 en que de acuerdo a lo denunciado oportunamente, Juan Carlos Grau intentó matar a Rosana Busto con una cuchilla.

Ese episodio marcó la separación entre la pareja y el punto de partida para un conflicto judicial que lleva años, y aunque ambos coinciden en que quieren que concluya, parece estar lejos de que ocurra.

En el medio hay bienes, necesidades y dos versiones que chocan entre sí. La justicia, a la que se recurrió para que falle, acaba de hacerlo recientemente en favor de la mujer a quien Grau le debe ceder la casa que ocupa, como publicamos en la nota anterior, en la intersección de la calle Vieytes y Avenida Chassaing Este en General Villegas.

La entrevista fue realizada en el departamento que Busto ocupa detrás de una casa ubicada frente a la plazoleta del Rotary Club, donde expuso sobre la mesa las prendas que llevaba puesta la madrugada de 20 de marzo de 2021, el Certificado de Matrimonio, la foto de los perros, uno de los cuales murió hace un tiempo, y por el cual Grau la acusa de haberlo matado, mientras ella asegura que el animal fue maltratado por su ex esposo; lo que demuestra una vez más, lo tenso y complejo de la situación.

La abogada confirmó la decisión de la justicia de otorgarle a Rosana la potestad de la casa, por lo que le pide a Grau que de manera pacífica se retire, evitando un desalojo forzoso con la intervención de la Fuerza Policial.

Mientras tanto, asegura que su clienta está atravesando una difçicil situación económica, carente de recursos, por lo que diariamente a bordo de una bicicleta concurre a Envión a retirar una vianda para comer; otro punto en el que las versiones a un lado y otro del conflicto son opuestas.

Rosana Busto relató el que llama «su calvario» al lado de quien por varios años fue su pareja, de quien soportó muchos malos tratos por amor, asegura. Del mismo modo, contó que su hija lo padeció dado que el hombre con el que vivía quiso abusar de su hija (también lo cuenta en la entrevista).

Castro, que tomó el caso en reemplazo de un colega que lo hizo inicialmente, explicó que no estaba en los planes de ella salir a los medios, principalmente para no revictimizar a Busto, ni exponerla, pero la irrupción de Grau hizo imposible no responder.

«Rosana se tuvo que ir con lo puesto», expresó en uno de los pasajes de la charla, indicando una de las razones por las que la mujer aún no dispone de los bienes que le corresponden y le permitiría retomar una vida relativamente normal. Grau miente, enfatiza.

Ella agoniza a la espera de tener una resolución a todos los procesos judiciales abiertos en diferentes Juzgados, de Paz, de Familia, etc. En el caso de la casa, debió recurrir a instancias superiores para que ella comience a recuperar su valía como persona, como mujer; no solamente en lo material; si ella no resuelve su situación habitacional tampoco puede resolver el resto de las áreas de su vida.

Castro apeló a que estas instancias se deben resolver en tiempos razonables, la apelación a instancias superiores, han dado sus frutos y la muestra de ello es que Grau deberá dejar la casa.

Audio de la entrevista a Castro y Busto

