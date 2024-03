Gilberto Alegre “No tenemos nada que hacer ahí, fuimos sacados por una ordenanza y no nos vamos a entrometer”

El intendente de General Villegas se refirió al manejo del Salón de Usos Múltiples Municipal en la ciudad cabecera.

“Como Ejecutivo lo que decidimos es que lo maneje deportes. No tenemos nada que hacer ahí, fuimos sacados por una ordenanza y no nos vamos a entrometer, porque se pueden hacer todas las actividades deportivas que quieran, lo que pasa es que nosotros no administramos eso”, dijo el intendente.

En este sentido señaló “que lo administre la presidenta del Concejo Deliberante o los concejales, no sé. Pero esta gestión no va a poner dinero en mantenimiento, ni personal a trabajar porque fuimos excluidos”.

“Pensamos que el polideportivo tiene que tener usos múltiples y si quiere hacerse un evento masivo de cualquier naturaleza, ese salón debería poder usarse y hoy en día está vedado a que el municipio pueda tomar alguna determinación. Nosotros tenemos prohibido hacer absolutamente nada”, enfatizó.

Además consideró que “en General Villegas tenemos la fortuna de contar con un lugar fantástico hecho en nuestras gestiones anteriores. Cuando se decidió construir ese salón, había dos motivos principales y uno de ellos era que a veces se arriesgaba mucho dinero en espectáculos masivos que se debían suspender después por eventos climáticos y eso costaba mucho dinero y el otro, los bailes de egresados”.

También reveló que “nadie vino a hablar para ver qué podíamos hacer, jamás. Todo lo que he escuchado o leído, son comentarios en Facebook o reportajes a todos los opositores a esta medida, pero sin habernos consultado a mí por lo menos”.

“Yo nunca dije que se prohibía ninguna actividad deportiva, lo que sí digo es que si somos excluidos del manejo, del funcionamiento, y no podemos hacer un acto escolar, entonces qué sentido tiene que la municipalidad siga gastando dinero en un proyecto en el cual no es parte”, añadió Alegre.

Finalmente consideró que “ese salón de usos múltiples o polideportivo, como prefieran llamarlo, fue hecho para toda la comunidad que hoy está excluida y se pretende que solamente lo manejen los vinculados a los profesores de educación física, cosa que me parece absolutamente equivocada, mezquina, egoísta, solamente a una élite y no al resto de la comunidad”, concluyó.

