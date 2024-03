Apertura del 79° Período de Sesiones Ordinaria en General Villegas, discurso completo del intendente Alegre

Ante la presencia de los concejales, funcionarios del Departamento Ejecutivo, representantes de entidades de bien público y público Gilberto Alegre pronunció su discurso:

“Nos encontramos hoy reunidos para dejar inaugurado el período 79 de sesiones ordinarias de este Honorable Cuerpo en nuestro municipio de General Villegas.

Lo hacemos en una situación doblemente especial. En primer lugar, por haberse producido un cambio de autoridades a nivel local para el presente período, y como toda convocatoria para el inicio de un período legislativo, debemos hablar del ejercicio que se cierra, de las acciones realizadas por la gestión que nos precedió, como también de informar a la comunidad sobre nuestro proyecto de gobierno para el ejercicio que se inicia, el cual necesariamente debe tener continuidad administrativa con el período anterior.

En segundo lugar, este cambio también se produce con la asunción de nuevas autoridades a nivel nacional. Desde su campaña para llegar al gobierno el nuevo presidente marcó en sus discurso s un camino disruptivo, el que se vio reflejado desde sus primeras acciones guiadas por la consigna “no hay plata”, estableciendo un giro notable con las administraciones precedentes, donde se gastaba mucho más de lo que se invertía, y la recaudación del estado no compensaba ese gasto-inversión, las que llevaron a nuestro país a un camino sin salida.

Nuestra sociedad no soporta más presión impositiva y el nivel de confianza hacia nosotros de los países líderes de occidente era muy bajo, lo que hacía imposible el acceso al crédito para el futuro gobierno, excepto con aquellas potencias donde se ha perdido la libertad.

El mundo ve con codicia a nuestro país por nuestras riquezas, sea en minerales o alimentos, por eso está en nosotros buscar de quiénes queremos ser aliados: con quienes defienden la libertad de sus pueblos o aquellos que se han transformado en potencia aún a costa del sufrimiento de su gente. Algunos nos muestran el esplendor tecnológico alcanzado por China, pero tengamos presente que en esa nación no hay libertad para informar sobre sus dificultades.

Estos discursos del presidente nos debieron hacer prever que se avecinarían tiempos difíciles, y que debíamos adoptar previsiones. Vivíamos una realidad subsidiada que nos hacían transitar una vida irreal. Por esta razón, nuestras primeras medidas fueron sincerar nuestra realidad, la que nosotros no ignorábamos, pero tampoco conocíamos en profundidad. Al decir de la ex canciller alemana Ángela Merkel, “nadie que se haga cargo de un gobierno puede decir que desconocía la realidad que debía afrontar”.

Conocíamos que la gestión anterior dejaba una deuda superior a los cuatrocientos millones de pesos,situación muy preocupante en sí misma, teniendo presente que la masa salarial de un mes en nuestro distrito, con los nuevos aumentos, es de aproximadamente 719 millones pesos.

Al analizar la realidad de nuestro municipio y a la hora de pensar las necesidades futuras, nos encontramos con muchas inversiones relegadas que representan enormes déficits y con acuerdos asumidos que condicionan nuestro futuro. Esta situación nos hizo adoptar decisiones que pueden no resultar simpáticas, pero sí necesarias para garantizar el funcionamiento a largo plazo de nuestra gestión.

Podemos comenzar a enumerar algunas de las falencias con las que nos hallamos, como:

El abandono en el mantenimiento de los asfaltos de nuestra ciudad y pueblos del partido, visibles con solo transitar por las calles; el deterioro y abandono de las escuelas y edificios públicos; los acuerdos firmados con UNNOBA a quien se entregó en comodato por 10 años el inmueble donde funcionaban muchas reparticiones públicas vinculadas a educación, área que se tuvo que reubicar en distintos espacios, generando incomodidad para sus usuarios.

Es cierto que el edificio no se encontraba en buenas condiciones, pero la obligación del gobierno era repararlo para que siguieran funcionando las áreas que desarrollaban su función en ese sitio. No se hizo así. La solución fue alquilar otros inmuebles y ahora, al vencerse sus contratos no tenían a donde trasladarse. Por fortuna se había refuncionalizado el edificio del viejo Molino Fénix, adquirido en nuestra gestión anterior. Esto permitió que el Consejo Escolar y la Secretaría de Asuntos Docentes pudieran trasladarse a ese lugar, pero quedando otras reparticiones administrativas de educación que debían haber regresado al ex Centro Cívico y que hoy se encuentran funcionando en la sede del ex jardín de infantes 913, lugar en el quecomenzó a funcionar la nueva Escuela Secundaria N°11. Con esfuerzo del personal lograron distribuir los espacios para organizar la convivencia de distintas instituciones. Ese edificio, que fuera una antigua casa de familia, no estaba construido para el funcionamiento de una entidad educativa, razón por la cual se construyó un nuevo jardín.

Hago esta aclaración, porque si ese edificio no era adecuado para el funcionamiento de un jardín de infantes por la estrechez de sus pasillos, mucho menos está preparado para una escuela de adolescentes. A esta dificultad riesgosa le sumamos otras complicacionescomo es el funcionamiento de reparticiones administrativas donde trabajan adultos. Conjuntamente a estas decisiones desacertadas, a mi criterio, se abandonó la construcción del edificio destinado en un futuro inmediato al CEAM, cediendo ese proyecto a la provincia para la construcción de un edificio denominado casa de la provincia, obra donde funcionarían otras reparticiones provinciales que hoy tienen sus espacios delimitados en excelentes lugares de nuestra ciudad, como es el Centro Cívico.

Este desorden no se condice con un proyecto de comunidad ordenada el que sin duda necesitamos retomar, pese a la cautela con que debemos movernos con las inversiones, debido a la estrechez financiera que tenemos.

Con ese fin hemos iniciado conversaciones con las autoridades de la UNNOBA, buscando utilizar parte de ese edificio que permanece ocioso la mayor parte de tiempo, obligándonos a vivir como comunidad en un desorden administrativo por falta de planificación e inversión adecuados. Retomar la idea de la construcción de una ciudad ordenada, sin duda nos llevará tiempo

Nuestra comunidad necesita participar en la idea de cuál es el proyecto que queremos desarrollar hacia el futuro, y no que esa discusión quede reservada a burócratas que están lejos de conocer la problemática de nuestra región. Claramente su visión e inversión corresponde a su microclima y pretenden aplicarla a toda nuestra comunidad como si su verdad debiera ser la de todos, y en consecuencia toman decisiones sin la participación activa de nuestra sociedad.

Hago referencia a esta situación por la orientación decidida para la nueva Escuela Secundaria N°11, estableciendo que la misma sea en Educación Física, pudiéndoles ofrecer a nuestros jóvenes otras orientaciones que le permitan tener una visión más amplia del mundo con distintas oportunidades laborales y no solo una visión espartana como proyecto de vida.

Si bien este debate es conceptual, el mismo tiene estrecha relación con el tema de las inversiones necesarias para llevarlas adelante y sin duda esto se vincula directamente con el ordenamiento urbano, que detrás de una idea aceptada por la mayoría, la inversión se realice de manera cautelosa pensando en el largo plazo.

Continuando con los problemas no declarados y por lo tanto no visibles debemos considerar de manera relevante el enorme déficit existente en el parque vial, donde nos encontramos que la situación que vemos en nuestras calles urbanas, en los caminos rurales es mucho peor. Caminos que llevan años sin reparar, que son realmente intransitables, y no lo expreso porque me lo contaron, sino porque fui personalmente a verificarlos. Cuando decidimos resolver ese problema no teníamos máquinas para ofrecer una rápida solución.

De un parque vial de 30 motoniveladoras aproximadamente, cuatro o cinco máquinas se encuentran operativas. Entonces cabe preguntarse ¿dónde están las máquinas que se compraron, las que se utilizaban para mostrar en los desfiles? En el año 2023 se invirtieron más de doscientos cincuenta millones de pesos en la compra de equipamiento, entre ellos dos motoniveladoras. Debo aclarar que no se encuentran gastos significativos en reparaciones, por el contrario, hay relatos que están siendo investigados, donde un funcionario entregó a gitanos una pieza importante de una máquina, desarmada en los talleres municipales para ser reparada. La pieza aún falta. Estos empleados lo saben y se enojan cuando uno les dice que han sido cómplices con su silencio de todas estas situaciones irregulares como los faltantes en combustibles.

En materia de obras, la mayoría de ellas no fueron terminadas, muchas fueron inauguradas como es el caso del centro “Cuento Con Vos” de la localidad de Piedritas que se concretó con fondos del programa “Municipios a la obra”, pero sin haberse terminado, faltando colocación de puertas interiores, canaletas, detalles de terminación y desprolijidades inconcebibles en una obra nueva, lo que da cuenta que la misma nunca fue supervisada.

El convenio formalizado con la caja de retiro, jubilaciones y pensiones de la policía de la provincia de BA, por la construcción de 12 viviendas, también es una obra paralizada y en negociaciones para su reprogramación, habiendo sido intimada nuestra gestión por los atrasos constatados por lo cual debemos hacernos cargo de costos por los atrasos de la gestión anterior.

La obra en el hogar de ancianos Dr. Rogelio Lamas que fue proyectada para financiarse con un programa de Nación denominado “Argentina Hace” para la ampliación de cocina comedor, es otra muestra de una obra paralizada. El expediente de la licitación seencuentra en la Dirección de Asuntos Legales para rescindir el contrato y poder reprogramarla.

La obra del Centro de Día de nuestra ciudad, se dio por finalizada e inaugurada, faltando en su interior colocación de puerta balcón, canaletas, instalación de bomba de agua y pintura, trabajos que se están realizando.

Se firmaron convenios urbanísticos con particulares dentro del programa “lotes con servicios” en algunos casos inexplicables, porque la ecuación costo-beneficio está totalmente desfasada, aun considerando el factor social, razón por la cual en algunos casos hemos decidido no continuar con los mismos.

En materia edilicia para educación, es donde falta la terminación de algunas obras que además presentan irregularidades y, en algunos casos muy graves.

Una es la obra de la Escuela Primaria N°6 y el Jardín de Infantes N°908 de Banderaló, que fueron certificadas como terminadas, cobrada la totalidad por los constructores y devueltas las garantías a los mismos. Ante reclamos de la cooperadora de la institución y del personal directivo realizamos una visita y nos encontramos con enormes sorpresas al ver su estado.

Como ejemplo, alcanza con saber que la construcción del comedor se encuentra certificada la colocación del techo en un 80% y no hay construido absolutamente nada. Esta obra fue visitada recientemente por Personal del HTC. En nuestro caso, hemos iniciado reclamos que necesariamente concluirán en tribunales civiles y penales, única manera de concluirla, porque deberán emitirse nuevamente órdenes de compra ya realizadas para una obra que en papeles figura como acabada.

Situación similar encontramos en el Jardín de Infantes N°904 de Emilio V. Bunge, si bien no de tanta gravedad, pero las torrenciales lluvias acaecidas en el último tiempo produjeron la inundación del establecimiento. Hace poco tiempo se realizaron obras para resolver los problemas que padecía la institución. Por esta razón se procedió a revisar el expediente de la obra donde figura la compra de una membrana para sellar los ingresos de agua en las canaletas. Al verificar esta situación se encuentran que la membrana por un valor de $300.000 fue adquirida pero no colocada. Hoy las clases debieron iniciarse en el Instituto Secundario Juan Nepomuceno mientras la secretaria de obras públicas se encuentra abocada a resolver el problema.

La obra en la Escuela Primaria N°17 de nuestra ciudad se dio como terminada e inaugurada, quedando trabajos sin finalizar.En este momento se está trabajando en la culminación de la dirección, secretaría y en exteriores, realizando la instalación de canaletas y cenefas para finalizar el ingreso principal sobre calle Matheu. Falta terminar trabajos en el techo, en el patio central y trabajos de pintura.

Existen además numerosas obras que se encuentran paralizadas como la Escuela Secundaria N°9 de Villa Saboya, la Escuela Primaria N°14 de Santa Eleodora y la Escuela Primaria N°3 de nuestra ciudad. Como podrá apreciarse es mucho el tiempo que nos ha insumido esta tarea, resultando incomprensible la inauguración de obras sin concluir!!!

Situación no menos grave es el inicio de la ampliación de la red de gas natural con fondos propios sin registro de oposición, con la que no se podría realizar el cobro de la misma, imposibilitando la recuperación de la inversión y por lo tanto la llegada del gas a otros barrios. Ahora estamos realizando el listado de los vecinos que podrían beneficiarse con esta obra y que deberán pagar para realizar la conexión.

La ansiedad de la gestión anterior por mostrar resultados para mejorar sus expectativas electorales, los llevó a cometer groseros errores, algunos de ellos de mucha gravedad como los de la escuela de Banderaló o la ampliación de la red gas sin declararla de utilidad pública y pago obligatorio, limitando el desarrollo otros barrios.

Con respecto a los haberes de los empleados, de manera irresponsable acordaroncon los gremios la actualización de salarios por cláusula gatillo sin dejar las previsiones presupuestarias para efectivizarlo.

En nuestra propuesta de campaña dijimos que nos proponíamos ordenar el funcionamiento de nuestra comunidad y eso estamos haciendo. Hemos efectuado un diagnóstico de cuál es nuestra realidad y ese análisis ha guiado nuestras primeras acciones.

Estamos trabajando en las escuelas para garantizar su funcionamiento y la recuperación de los asfaltos que estamos haciendo de manera artesanal ante la falta de recursos suficientes. También estamos recuperando la vieja terminal de ómnibus ante la imposibilidad de que en un futuro cercano se termine por la provincia la nueva terminal.

Actualmente nos encontramos reclamando ante ABSA por el pésimo funcionamiento de la red de agua que está destruyendo los asfaltos de hormigón y de las cloacas por los derrames que contaminan calles y paseos públicos y, ante Vialidad Provincial por el estado del acceso Emilio V. Bunge-Coronel Charlone desde Ruta Nacional N°33 y, a Vialidad Nacional por el deterioro de la Ruta Nacional N°33, en su traza por nuestro partido. Su no reparación es una conducta negligente muy grave, por el riesgo que implica para personas y bienes.

El orden en el que decidimos implementar nuestras prioridades, se basa en los ejes que a nosotros nos parecen fundamentales en función de las demandas de la comunidad, como salud, seguridad, educación, acceso a terrenos y ordenamiento urbano.

En salud observamos las dificultades existentes en el hospital municipal, vimos que la demanda había crecido y pareciera que la mejora que se pretendía era aumentar el sueldo de los profesionales pese lo cual la situación no había mejorado. Algunos médicos trabajaban con mucho compromiso, pero la respuesta no era la misma en todos los profesionales y hubo una conducción muy laxa en cuanto a las exigencias. Por esa razón se decidió exigir mayor compromiso y buscamos una nueva dirección.

Esa conducción hospitalaria, de bajo compromiso, terminó teniendo también una administración intrascendente, relajada, lo que hizo perder a nuestro municipio mucho dinero en la coparticipación.

La gestión saliente no aumentó la cantidad de personal, pero modificó las escalas salariales en función a sus compromisos personales, no por necesidad o capacidad del personal, lo que llevó a que la masa salarial impactara en un 72% del presupuesto pasando de tener un 30% aproximado del personal con 48 horas, dedicadas a personal que realizaban actividades especiales como enfermería, a casi un 60% de agentescon esa cantidad horaria sin contar las bonificaciones especiales por tener personal a cargo.

Por ejemplo, a una persona se le asignaba el cargo de capataz para lo cual tenía los módulos correspondientes, y además se le pagaba por personal a cargo. Esto también pasaba en el área de salud. Entonces uno debe preguntarse ¿por qué se paga un sueldo si además debe bonificarse por hacer ese trabajo? Ordenar exige disciplina, porque las tendencias conservadoras también están en nuestros funcionarios por la presión de los empleados.

El modelo de gestión del campanismo está muy enquistado y enviciado en la administración, y en muchas instituciones que se resisten a los cambios. Vinimos a ordenar y administrar, realizando las adecuaciones pertinentes y apropiadas que necesita la gestión.

No vinimos a continuar con la mediocridad de funcionarios que solo les interesa cobrar sueldos. Aquellos que no estén dispuestos a acompañar los cambios deberían retirarse esperando la próxima elección.

Estamos ordenando los salarios de los trabajadores y hemos producido mejoras en mucho personal que estaba lejos de la visión de los que mandaban, sean sindicalistas o funcionarios. Sospechamos que hubo muchas mejoras por favores personales, sin requerir idoneidad para ocupar determinados cargos, lo que afectó la atención al público.

Si logramos mejorar los ingresos por coparticipación en función de una mejor administración en salud, la afectación de la masa salarial sobre el total del presupuesto mejorará notablemente y dispondremos de recursos para asistir a todas las instituciones y clubes, fundamentalmente de los pueblos del partido, quienes estuvieron relegados en muchas áreas, durante estos 8 años.

Dentro de esas mejoras, en educación abriremos en el presente ciclo lectivo una Escuela de Robótica y Programación, mejoraremos el monto de becas y volveremos a potenciar el CEAM, institución que cuenta con una trayectoria de más de 35 años y que fue silenciadoen estos años, sosteniendo la creencia que el título de universidad que llegó a nuestra comunidad con la UNNOBA mejoraría la oferta educativa.

Nada más lejos de la realidad. No hay con esta propuesta ninguna carrera de grado para brindarle a nuestra población, solo se ofrecen carreras de pregrado presenciales que nosotros teníamos en nuestra anterior gestión como es Enfermería. Las demás son propuestas existentes o con posibilidad de dictarse en el CEAM, por lo que, lo único que se consiguió fue aumentar el nivel de gastos sin ningún beneficio para nuestra comunidad.

Ahora volveremos a potenciar nuestra propuesta local de educación a distancia, jerarquizando el personal responsable. Este proyecto fue iniciado por un visionario para esos tiempos, quien fuera el ex intendente Alberto Ballari, asesorado por la Dra. Ana Lamas, pensando en una propuesta acorde a los tiempos que vivimos en materia de comunicación y avances tecnológicos, tratando que la misma sea accesible a todos los estudiantes jóvenes que no han podido o no pueden trasladarse por razones económicas, familiares, laborales, y personas mayores que no pudieron iniciar una carrera universitaria por iguales motivos.

Los costos que podemos ahorrarnos con la instalación de UNNOBA en nuestra ciudad podríamos dedicarlos a becas y pago de tutorías para que profesionales o estudiantes avanzados puedan asistir a quienes recién se inician, emulando la vida de las grandes universidades.

Con UNNOBA continuaremos apoyando las carreras que están actualmente dictándose hasta que los alumnos finalicen las mismas, pero no acompañaremos la apertura de ninguna nueva carrera, si no aparece alguna propuesta innovadora para nuestra región.

Existe una incógnita que desconocemos y es si la relación del presidente con el gobernador podrá afectar la coparticipación. Si eso no ocurre tendremos muchas posibilidades de mejorar sustancialmente nuestra comunidad. Ahora debemos enfocarnos en resolver los problemas heredados que no son menores, pero con seguridad vamos a estar próximamente trabajando en función del futuro.

Ya tenemos terrenos para resolver el tema del Chaparral y próximamente los estaremos asignando. Los aspirantes deberán ofrecer una suma de dinero para conformar un fondo solidario para resolver las dificultades que se presenten. Los terrenos se entregarán a título gratuito, pero quienes aporten al fondo solidario podrán elegir la ubicación de suslotes. Hay terrenos en cantidad suficiente y podrán asignarse a otras familias una vez resuelto el tema del Chaparral cuyos ocupantes tendrán prioridad.

También conocemos la dificultad que tienen muchos jóvenes para acceder a un terreno, por lo que una vez resulto el tema de este barrio, pondremos en oferta y con igual modalidad otros terrenos en nuestra ciudad.

En los próximos días adjudicaremos los terrenos del Barrio La Maroma de Banderaló con igual modalidad. Conformaremos un fondo solidario para las necesidades del barrio y quienes más aporten podrán elegir ubicación y a igual oferta se procederá al sorteo para la elección de la ubicación a la que aspiran.

Atento al crecimiento urbano de nuestra comunidad hemos pensado en establecer una delegación municipal en el barrio La Trocha en el edificio de UDI, y en el Centro Cultural de ese Barrio radicar la Patrulla Rural.

Cuando nos tocó dejar la función, existía un relleno sanitario modelo en la provincia, con tres bermas en funcionamiento, dos llenas y una activa, con recolección de residuos secos en domicilio. Todavía se puede observar algún camión con las inscripciones destinado a ese fin, circulando por nuestra ciudad. Todo eso se abandonó, transformando años de esfuerzo e inversión en un basurero a cielo abierto.

En ese momento se asignaba una partida presupuestaria desde provincia, incluida en la coparticipación, destinada a eliminar los basureros a cielo abierto. Desconocemos aún que pasó con ese sistema que apuntaba a dar una mejor respuesta al cuidado del medio ambiente, como lo es el acopio de bidones de residuos químicos al que hemos adherido y acompañado, lugar próximo a inaugurarse.

Reconocemos el déficit existente en materia de conservación de caminos y entendemos a los productores. Como disculpas y no como excusa decimos que no tenemos las herramientas y los recursos necesarios para enfrentar de manera rápida y eficiente esa problemática. Por eso pedimos y ofrecemos sentarnos a conversar para buscar alternativasde solución, donde el municipio aporte parte de sus recursos y los productores se organicen para prestar el servicio, con el asesoramiento técnico del municipio, fundamentalmente en materia hidráulica, como ocurre con los productores del norte del partido.

En materia de seguridad hemos vuelto a darle relevancia a la vigilancia electrónica, y si bien aún no estamos técnicamente siendo eficientes en materia de prevención, lo vamos a lograr con la colocación de más cámaras en el partido y con el aprendizaje que vayan adquiriendo los nuevos operadores.

Tenemos una importante falta de personal policial, y si bien nuestros agentes trabajan eficientemente, no alcanzan para atender un territorio tan extenso. No debemos olvidarnos que cuando dejamos el gobierno hace años existían en nuestras dependencias policiales 130 efectivos aproximadamente y hoy no llegan a 70, algo que no tiene sentido.

La realidad es que, con el aumento de la droga, la problemática se ha complejizado y se ha disminuido la posibilidad de brindar una repuesta rápida y oportuna con el agravante de que la justicia no parece ser parte de nuestra realidad y tiene más consideración con los delincuentes que con las víctimas.

No parece ser parte de nuestra realidad y tiene más en consideración con los delincuentes que con la gente. Estamos llegando a un punto muy complicado en la vida de nuestra comunidad donde está en juegos nuestro futuro.

Nosotros hemos venido viviendo durante muchos años un sistema político en el cual participaron todos los partidos y que nos ha llevado un empobrecimiento cada vez mayor de nuestra población.

Nosotros tenemos casi un 50% de nuestra población bajo la línea de pobreza. Tenemos niveles de alfabetismo enormes y como les dije, como leí, vivimos en una realidad subsidiada, donde todo parece que para que funcione, tiene que haber en función subsidio del Estado y lo que nosotros tenemos que aspirar es que todo lo que se produjo sea con trabajo como se hizo nuestra patria.

Entonces ahora nos encontramos con una realidad en la cual ¿qué hacemos?

Mucha gente le tiene enorme miedo al cambio, yo le tengo enorme miedo a seguir transitando el camino que veníamos. Porque el camino que veníamos nos llevaba naturalmente a mayor empobrecimiento, a mayor presión tributaria para seguir sosteniendo cada vez más pobreza.

Estos son momentos muy difíciles y muy complicados, donde las decisiones que hay que tomar no son fáciles.

El camino que emprendió el presidente Milei no es un camino fácil. No sé cuál es el resultado, no sé si va a ser bueno a donde vamos, lo que sí estoy seguro es que por dónde veníamos no era bueno. Eso sí, estoy seguro.

Necesitábamos un cambio, este es un cambio. No sé si es el mejor, pero seguramente si no es el mejor, tendremos la oportunidad de realizar nuevas elecciones y seguir votando esperanzas de transformación para el futuro de nuestra gente.

Nunca es solución dar un paso atrás nunca. Porque nosotros cuando saltamos un charco, saltamos hacia adelante y si nos asustamos y volvemos atrás, volvemos a caer en el charco.

Hoy nuestra sociedad demanda de nosotros coraje para enfrentar las decisiones que se necesitan tomar. No es fácil. Entiendo que no es fácil. La situación está muy mala para toda la población, pero nadie nos puede hacer creer que siguiendo con los gobiernos que teníamos, íbamos a estar mejor. El nivel de pobreza hubiera sido cada vez mayor y la soluciones probablemente serían las mismas que se están tomando esa hora.

Por eso, les deseo a todos lo mejor para este año que tengamos la fortaleza para entender el proceso que estamos viviendo y que no nos desanimemos, que lo peor que nos puede pasar es creer que la mejor solución es volver hacia atrás.

Muchas felicidades a todos, gracias por acompañarme y haremos un esfuerzo enorme desde el gobierno municipal para paliar las enormes dificultades que puede pasar la gente y acompañarlos en los momentos más difíciles. Muchas gracias”.

