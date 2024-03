Juan Castaños presentó su renuncia a la presidencia del Foro de Seguridad de General Villegas

Lo hizo mediante una nota ingresada por mesa de Entrada en la que expresa su voluntad de dejar de ser el presidente del ente local.

Allí consta que su última fecha como miembro será el próximo miércoles 6, día en que se llevará a cabo la primera reunión del año del Foro de Seguridad.

Castaños que lo presidió durante 12 años aseguró que la decisión no se debe a ninguna preocupación o problema especifico en la institución o con quienes la integran; sino que cree que es el momento adecuado para renunciar y permita que otras personas

asuman el cargo y aporten nuevas ideas

«Después de una cuidadosa reflexión, he decidido que es hora de que me retire y me concentre en otros aspectos de mi vida personal y profesional».

Relacionado