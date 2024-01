Niños y niñas de Villa Saboya visitaron hoy el natatorio del Parque Municipal, su localidad no cuenta con pileta pública

La visita se llevó a cabo durante el día de hoy; la actividad de los 15 niños y niñas de la localidad perteneciente al distrito de General Villegas se concentró exclusivamente en el sector del natatorio al que arribaron alrededor de las 10.30, para permanecer hasta las 18:00 hs.

Muchos de ello conocieron por primera vez el Parque Municipal, incluso, algunos nunca habían visto una pileta con las características de ésta en la que pasaron la mayor parte del tiempo, además de recibir charlas de los Guardavidas sobre seguridad en el agua y de los Promotores de Salud Comunitaria de General Villegas que pertenecen al Ministerio de Salud de la Provincia que abordan temas como salud bucal, dengue, entre otros; todos preventivos.

Los visitantes pertenecen a la Escuela de Verano a la que asisten diariamente 30 concurrentes, pero no a todos los padres les permitieron realizar este viaje para el que se requiere, de manera excluyente, un permiso que debe ser completado mediante una planilla; de todas manera, probablemente no falte otra oportunidad dado que no se descarta que el resultado de esta experiencia, motive a organizar un nuevo viaje.

Esta actividad estuvo coordinada por los responsables de las Escuelas de Verano de la ciudad cabecera, los profesores Sebastián Barbera y Sergio Staffieri, la directora de la sede de Villa Saboya, María Luján Pereyra y la docente Evelyn Baigorria y contaron con el acompañamiento de la Municipalidad que les proveyó el transporte.

Lo mismo harán mañana chicos de Santa Eleodora y luego Elordi y Villa Sauze, localidades que al igual que Villa Saboya no cuentan con un natatorio público en el pueblo.

La docente contó a Distrito Interior que durante el tiempo en que dura el programa Escuelas de Verano realizan actividades y juegos con agua, siendo una manguera el principal elemento para tal fin.

A propósito de esta situación, que en algún punto resulta prohibitiva para tantos habitantes de estas localidades, aparece como una idea remota la de comenzar a pensar en algún tipo de campaña o proyecto que les permita a futuro hacer realidad el sueño del natatorio público.

