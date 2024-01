Santa Eleodora cumplió 118 años

El intendente Gilberto Alegre presidió el sábado pasado el acto protocolar junto a funcionarios del Departamento Ejecutivo, Concejales, Consejeros Escolares, autoridades policiales y vecinos y representantes de las Instituciones educativas y de bien público en la Plaza General José de San Martín.

Luego de izar el Pabellón Nacional se entonaron las estrofas del Himno Nacional y seguidamente el Diácono Tomás Penacino realizó una oración y bendición a la comunidad.

A continuación se dirigió a los presentes la directora del Jardín de Infantes 910 y presidente de la Comisión de la Casa de la Cultura, Yamila Bernardo, quien recordó parte de la historia de la localidad desde su fundación “con el paso del ferrocarril, la familia Basavilvaso proyecta la fundación de un pueblo y colonia alrededor de la estación Santa Eleodora”.

“Un 21 de enero de 1906 se realiza la venta de solares quintas y chacras y fue allí que aquellos antiguos pobladores hace 118 años con esfuerzo, construyeron los cimientos de esta comunidad”, indicó.

Además destacó “la importancia de las instituciones que se fueron formando a lo largo de nuestra historia como respuesta a distintas necesidades que fueron surgiendo y que necesitan del apoyo constante de los ciudadanos y del estado”.

“Que este nuevo festejo nos invite a compartir una jornada de alegría con el desafío de sentirnos parte siempre de la integración de todos en un proyecto de comunidad como en sus comienzos, como ciudadanos activos y participes de ese crecimiento”, dijo la Directora.

En su discurso Gilberto Alegre señaló: “es muy lindo estar en este lugar, una mañana como hoy, festejando un aniversario del pueblo que nos hace pensar la realidad de otra manera, porque nos invita a creer que hay un futuro mejor para todos”.

“Sin ninguna duda Santa Eleodora es producto de la historia de nuestro país, como cada comunidad del interior de nuestra patria, que florecieron creyendo en un futuro de grandeza cuando el campo con la agricultura y la ganadería eran la única fortaleza que se tenía para ocupar estos territorios y hacer que nuestros pueblos crezcan”, rememoró.

Asimismo reflexionó que “esa realidad en Argentina fue cambiando y llegamos a estos momentos en los que vivimos en un país absolutamente empobrecido, donde la gente abandonó todo el ámbito rural para dirigirse a las ciudades buscando un futuro mejor”.

“Y hoy vemos también con mucha tristeza que muchos hijos ya no buscan irse a ciudades del interior del país sino a otros países porque aparentemente nuestro país no ofrece futuro. No es responsabilidad de la gente, es responsabilidad de los dirigentes porque vivimos en uno de los países más ricos del mundo”, añadió.

Alegre: “Ahora podemos empezar a cambiar”

En el marco del Aniversario de la localidad el intendente aseguró: “Necesitamos un cambio. Quizás ese cambio lo advirtió la sociedad en las últimas elecciones y le dijo a los que estaban gobernando hasta acá llegamos. Tenemos que cambiar. No sé si el cambio será bueno o malo, lo que sí sé es que el cambio es necesario”.

“No podemos seguir transitando por el mismo camino porque nos conduce inexorablemente a estar peor, porque cuántos años venimos escuchando que nuestra realidad va a cambiar y sí nuestra realidad cambia; y sí, estamos peor. ¿Cómo puede ser que vemos en el mundo poblaciones rurales donde todos tienen construido a lo largo del tiempo accesos asfaltados y nosotros no lo podemos lograr?”, cuestionó.

También consideró que “vivimos en uno de los partidos más ricos de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, en una de las zonas más ricas del país y esperemos que estas nuevas autoridades, este nuevo cambio que es profundo, que realmente es profundo, contribuya a resolver nuestros problemas, que el dinero que nosotros producimos quede acá en nuestra zona y nos permita visualizar un futuro mejor”.

“Hay muchos que se quejan y tendrán razón, pero no todos nos quejamos y queremos ver en el cambio una oportunidad. Si nosotros no estamos convencidos que hay una oportunidad, nuestro futuro es muy triste. Lo que es seguro que algo terminó y esto que terminó, no puede volver”, agregó.

En tal sentido indicó que “ahora empieza un nuevo rumbo, tenemos que darles la posibilidad de ver qué son capaces de hacer y si no lo pueden hacer, buscaremos un nuevo cambio. Nosotros no tenemos que estar atados de ninguna manera a ningún pensamiento que nos conduzca al fracaso. Debemos atarnos a las esperanzas”.

“Tenemos que trabajar para revalorizar nuestra historia, nuestros pueblos y nuestras costumbres y hacerles llegar a todos la idea de que vivir también en estos pueblos es muy linda y que quizás ahora podemos empezar a cambiar”, manifestó.

Igualmente sugirió que “hace falta la voluntad de todos y no es fácil. Nadie dice que es fácil lo que sí decimos es que no es imposible y no tenemos que rendirnos porque todos los que están aquí viviendo hoy en Santa Eleodora son los que no se han rendido, los que quieren y piensan que aquí es posible vivir y vivir cada día mejor”.

“Por eso los felicito. Los insto a que sigamos trabajando. Nosotros desde el gobierno municipal, los vamos a acompañar en todo lo que podamos. Milagros no vamos a hacer, pero sí vamos a estar al lado de ustedes. Felicitaciones, que disfruten este día y todo el año y piensen que el próximo cuando nos encontremos de nuevo acá, hayamos hecho algo importante por nuestro pueblo y desafiemos a los chicos que piensen lo que vamos a hacer para ser mejor el año que viene”, finalizó el Gilberto Alegre.

Para concluir el acto protocolar la Escuela de Danzas “El Malón”, dirigida por el profesor Norberto Godoy, realizó la representación alusiva.

Relacionado