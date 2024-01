Detectaron una importante obra sin finalizar en la escuela de Banderaló y no descartan Carta Documento a la Gestión anterior

El intendente Gilberto Alegre y la Secretaria de Planificación y Desarrollo Territorial, arquitecta Alejandra Matellán, se refirieron a los trabajos pendientes en el edificio donde funciona la Escuela Primaria y Secundaria de Banderaló.

Tras un reclamo por la terminación de la obra que se había iniciado en el edificio en cuanto a refacción y ejecución de nueva cocina, laboratorios, sanitarios de docentes, conexiones, circulaciones, y otra licitación que se estaba ejecutando el comedor nuevo el Intendente Gilberto Alegre y la Secretaria realizaron una visita y observaron que hay muchas cosas que todavía faltan terminar pero que han sido certificadas.

“Le vamos a hacer una carta documento tanto al ex intendente Campana, a su jefa de gabinete Justo y al arquitecto Balaudo, quien es el que firmó las certificaciones y el final de obra, porque obviamente van a tener que hacerse responsables por los daños y perjuicios que ocasionaron”, aseguró Alegre.

Además indicó que “no hace mucho que nos hemos hecho cargo del gobierno y estamos demandados en todos lados por urgencias, y aparecen cuestiones de obras que no se han finalizado y realmente la sorpresa es muy grande”.

“Había un proyecto muy lindo, del cual se hizo una parte, y figura certificada la primera etapa de la obra como terminada. Se le devolvió a la empresa la garantía y el dinero que había hecho como depósito y la obra está sin terminar y está todo abierto, hay que buscar la carpintería que dicen que está en otro depósito… La verdad que todo muy desprolijo porque habían dicho que la obra estaba terminada y le dieron certificado de final de obra”, consideró el Intendente.

Asimismo Alegre informó que “había otra ampliación respecto al comedor, que también tiene una certificación importante de realización, y no hay nada hecho. Están las paredes levantadas pero no están los revoques, las aberturas que pueden estar en otro lugar también, el techo no está y todo eso es muy preocupante porque la obra debe estar cerrada. No sé si va a funcionar la cocina, lo veo poco probable con el escaso de tiempo que queda, y esto es muy dificultoso”.

“Nosotros no vamos a continuar esa obra si no dejamos en claro lo que falta terminar porque vamos a tener que disponer del dinero que ya fue aportado y pagado por este mismo municipio para la realización de la obra y estamos realmente muy preocupados por este tema”, sostuvo Alegre.

Por su parte Alejandra Matellán explicó: “Estamos trabajando para ver cómo podemos cerrar esa obra y que la escuela pueda quedar trabajando totalmente con la cocina, el laboratorio, el comedor, y las conexiones que tenían de circulación y galería a lo que es el edificio actual”, aseguró.

En este sentido reveló que “viendo la información que teníamos en la Secretaría, descubrimos que en dos licitaciones; una que ha sido certificada al 94%, una ampliación que está certificada al 100%, y otra en un 67 % certificada referente a mano de obra y materiales de terminación como pisos, artefactos -mesadas y griferías- que tenía que aportar la empresa y faltan”.

“La obra no se va a terminar para el inicio del año escolar porque todavía falta mucho, aunque está prácticamente toda certificada, o sea que hay una cuestión en el medio que vamos a tener que arreglar con el Tribunal de Cuentas porque hay cosas que se han comprado y que faltan, hay tareas que han sido certificadas y tenemos que volver a contratarlas y entonces estamos trabajando en ese tema”, añadió.

Al respecto informó que “del comedor, por ejemplo, solo están levantadas las paredes, falta cubierta, pisos, revoques y del laboratorio en parte contra pisos, instalación eléctrica, aún abrir algunas zonas para conectar una galería exterior con lo que es el SUM o la sala general de reuniones”.

“Nos hemos encontrado que los sanitarios docentes se han desmantelado y no hay instalación de agua, de cloacas ni eléctrica y por supuesto faltan revestimientos y los elementos correspondientes”, agregó.

A su vez la Directora del Nivel Primario, Mercedes Rodríguez, dijo que “esta situación significa que la escuela sea un hotel alojamiento, que falten cosas porque entraba y salía gente continuamente y es un peligro porque está vulnerable a los robos y hay lugares de riesgo”.

“Nosotros siempre estamos esperando que se termine, ya hicimos todos los reclamos y cartas a la municipalidad hasta el año pasado y no sé qué más tendríamos que haber hecho”, lamentó la Directora.

Igualmente la Secretaria Matellán comentó que han recorrido varias escuelas y por ejemplo “en la Escuela 17, que es otra obra que se había dado como finalizada, aún quedan tareas por realizar, también fuimos Escuela Secundaria 201 tiene detalles de filtraciones de agua y algunas pérdidas en artefactos, problemas en los cielorrasos y en la Escuela 3 habían hecho dos cuerpos sanitarios muy lindos, muy cómodos, pero lamentablemente el colegio desde junio o julio que los terminaron no los pueden usar porque la conexión de agua que le han hecho no llega bien a los inodoros y bachas”.

Obras que se iniciaron, con licitaciones adjudicadas, y varios proyectos sin finalizar que están forzando a la municipalidad a hacerse cargo de mucho trabajo por hacer en las escuelas del Partido de General Villegas.

Relacionado