Villegas Avanza: «Es momento de un cambio real en el distrito de General Villegas» (AUDIO)

Agustín Bilotta, candidato a intendente por Villegas Avanza, de la Libertad Avanza, estuvo acompañado en la entrevista en FM Peregrina (92,9) por Ramiro Quintana, candidato a concejal de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre donde; allí expresaron que consideran que tal vez el resultado de las PASO en el distrito poco tenga que ver con el del próximo domingo en el que se ven con muchas chances de ganar.

El desafío del espacio libertario fue durante este tiempo de campaña lograr aumentar el caudal de votos propios para achicar, igualar y hasta superar el recibido por javier Milei, para ello mostraron juntas las figuras de Milei con la de Bilotta al considerar que faltó que el votante los asocie y reforzaron los puntos principales de su plataforma política.

«No se puede lograr cosas diferentes con los mismos de siempre». insistieron.

Quintana destacó que una de las principales características de Villegas Avanza es la solidez del equipo que está puesta a prueba y en practica, es decir que en los diferentes debates que se han dado en los colegios de todo el Partido y reuniones mantenidas con instituciones, quienes participaron de estas actividades se han sorprendido por la manera en que se plantean los temas que surgen. «No todos sabemos de todo, pero si entre todos logramos una respuesta y una posible solución, a diferencia del resto de los candidatos que son todólogos». «Es aumenta las expectativas y creo tenemos grandes chances de ganar», remarcó.

Bilotta por su parte, entre los puntos que fueron abordados en la entrevista, cuyo audio completo se puede oír al pie de la nota, a pesar de insistir en las chances de ganar que creen tienen, sostuvo que de perder, no se termina lo iniciado en 2021 donde lograron dos bancas en el Concejo Deliberante, desde donde pudieron demostrar a la comunidad, más allá de esta campaña electoral, cuáles son los objetivos de Villegas Avanza y el modo en que trabajan; como ejemplo de lo que significaría una eventual derrota, el candidato a intendente apeló a la frase «Nadie en la vida ganó más de lo que perdió», dando por hecho que todo es en definitiva experiencia que se acumula, y de triunfar, por lo que se muestran sumamente optimistas, ya están preparados para asumir la responsabilidad, habiendo mantenido este tiempo reuniones con empleados municipales que se encuentran en lugares clave del municipio, algunos d elos cuales podrían ser parte de su equipo de Gobierno, ya que consideran se debe tener un conocimiento concreto de la situación real de la Municipalidad para proyectar y no prometer, haciendo hincapié de este modo en otras de las diferencias que encuentran con el resto de los candidatos, lo que ha hecho que ello, por Villegas Avanza, no realizara grandes promesas o anuncios.

El Gobierno de Agustín Bilotta como intendente adelantaron que tendría un canal de escucha para el vecino, incorporando aquellas ideas que se le plantearan desde la comunidad; del mismo modo teniendo en cuenta a los casi 1.500 empleados con los que cuenta el empleado; «muchas veces así como la gente plantea un problema tiene la solución, por lo tanto será potenciar las partes obtener los resultados esperados», expresó Quintana.

«Llegamos acá y hasta acá para romper con la vieja política, con la política sucia; si no lo cambiamos no vamos a crecer como distrito, ni como provincia, ni como país». «En Villegas Avanza estamos muy contentos de comenzar a romper los esquemas, los esquemas que nos llevaron hasta el lugar donde nos encontramos como sociedad», remarcó Bilotta.

Fomentar el empleo con las industrias y los emprendedores

Este tema lo abordó Ramiro Quintana, que asumiría una banca en el Concejo desde el tercer lugar de la lista, quien a su vez está ligado desde su actividad al emprendedurismo.

«Actualmente el 50% de los productos que se consumen a nivel nacional son producidos por pymes y generan el 75% del empleo; estás son pequeñas empresas que van desde dos a diez o quince empleados, por lo tanto y teniendo en cuenta el lugar geográfico en el que se encuentra General Villegas, esta será una de las potencialidades a desarrollar. La estructura municipal debe al emprendedor brindarle las condiciones, no regalando sino asistiendo, para que se desarrolle, tanto en conectividad, allanando caminos a la hora de realizar trámites, hasta capacitarlo para la venta, entre otros aspectos», adelantó, agregando que es uno d elos temas en los que más preparado se encuentra, volviendo a ejemplificar con ello que el equipo de Villegas Avanza funciona de ese modo: como un equipo.

«Es momento de un cambio real en el distrito de General Villegas», concluyeron solicitando el acompañamiento de la comunidad para hacer, en este caso si utilizaron una frase usadas en diferentes oportunidades, «para lograr el Villegas que todos queremos».

Audio de la entrevista en FM Peregrina (92.9)

