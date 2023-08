¿QUÉ PASA SI NO VOY A VOTAR Y CUÁLES SON LAS SANCIONES?

En Argentina, las personas mayores de 18 años y menores de 70 años que no se encuentren exceptuados deben asistir a los comicios de las PASO, así como a todos los que marquen cargos electivos nacionales o provinciales.

Elecciones 2023: ¿qué pasa si no voy a votar?

La Justicia Nacional Electoral estipula una infracción para todas las personas que no asistan a las Elecciones 2023 así como a cualquiera que no emita el sufragio obligatorio. La multa por no ir a votar es de 50 pesos.

El artículo 125 de la Constitución Nacional establece que: «se impondrá una multa de $ 50 a $500 al elector mayor de 18 y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no justifique ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección».

De esta manera, las multas por no votar son las siguientes:

Si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar: $ 50.

Si el elector tiene 1 infracción previa sin regularizar: $ 100.

Si el elector tiene 2 infracciones previas sin regularizar: $ 200.

Si el elector tiene 3 infracciones previas sin regularizar: $ 400.

Si el elector tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar: $ 500.

¿Cómo saber si tengo una multa por no ir a votar?

Las faltas se pueden ver en el Registro de Infractores con los datos de cada persona (edad, DNI, jurisdicción y género). Además, las personas con deudas pendientes no podrán ejercer «funciones o empleos públicos por tres años».

Por otro lado, los argentinos que registren multas sin resolver no podrán realizar trámites ante organismos públicos nacionales, provinciales o en la Capital.

¿Quiénes están exentos de votar en las elecciones 2023?

La Ley y la Justicia establecen que hay 4 grandes grupos que están exceptuados de participar en los comicios nacionales o provinciales:

Los que se encuentran a más de 500 kilómetros de la jurisdicción donde votan. Deben presentarse a certificar la ausencia en una comisaría.

de la jurisdicción donde votan. Deben presentarse a certificar la ausencia en una comisaría. Los enfermos o imposibilitados por razones de fuerza mayor. Deben comprobarlo y justificarlo por un médico de una entidad pública.

por razones de fuerza mayor. Deben comprobarlo y justificarlo por un médico de una entidad pública. Los trabajadores de organismos o empresas que dan servicio público .

. Los jueces o auxiliares que el Código Nacional Electoral disponga que deban asistir a sus oficinas.

Elecciones 2023: ¿se puede votar en las generales, si no voté a las PASO?

Todos los argentinos que figuran en el padrón electoral y no participen de las elecciones primarias, podrán emitir su voto en las generales del 22 de octubre y en la segunda vuelta en caso de que haya balotaje. De hecho, es obligatorio que los argentinos participen en todas las elecciones.

Por otro lado, es obligatorio justificar toda ausencia en la Secretaría Electoral dentro de los 60 días posteriores a los comicios correspondientes.

