El exintendente de Lincoln Jorge Fernández fue condenado a 6 años de prisión por corrupción

La sentencia fue dictada por el Tribunal Criminal Oral 1 de Junín, en el cierre de un juicio oral de primera instancia. El exintendente y actual titular del Prodeco, un programa nacional de descontaminación, compactación y disposición final de vehículos del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández, fue hallado penalmente responsable del delito de “Asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con defraudaciones a la administración pública en reiteradas oportunidades en concurso ideal con uso de documento falso”.

Pese al fallo condenatorio, Jorge Fernández mantendrá el beneficio de la excarcelación aunque deberá comparecer a futuras citaciones judiciales y no podrá salir del país sin la correspondiente habilitación del Tribunal.

Aunque la sentencia no queda firme y el fallo puede ser apelado, los jueces incluyeron un apartado para comunicar al ministro de Seguridad de la Nación sobre el fallo condenatorio que recibió Jorge Fernández. Cabe recordar que, pese a que se acercaba la fecha del veredicto, el dirigente había anunciado días atrás su precandidatura a intendente por el peronismo y restará saber si, con la condena – aún no firme- insistirá o no con la determinación.

A su vez, otros dos exfuncionarios fueron condenados a 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se trata de excontador municipal, Walter Fernández y el ex tesorero municipal Marcelo Porto, a quien la justicia encontró responsables como “coautores penalmente responsable de Asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con defraudaciones a la administración pública en reiteradas oportunidades en concurso ideal con uso de documento falso”.En tanto, fue absuelto el ex secretario de Hacienda Mario Ruiz ante la falta de elementos probatorios.

Cabe recordar que en la instancia de alegatos, la Fiscalía había pedido nueve años de cárcel para Jorge Fernández al ubicarlo como “autor, miembro y Jefe de una asociación ilícita” y de ser penalmente responsable de los delitos de “defraudación y perjuicios contra la administración pública” y ocho años de prisión para los demás exfuncionarios imputados.

El exintendente de Lincoln llegaba acusado por 45 hechos resultantes de integrar una agrupación cuya finalidad resultaba ser «la comisión de múltiples delitos indeterminados, todos vinculados con la obtención de dinero de las arcas del Estado, mediante la confección de falsos requerimientos de bienes y servicios, la utilización de personas físicas y jurídicas como proveedores cuando en realidad no lo eran, falsificación de firmas de funcionarios y de endosos de cheques para así lograr el pago de estos cartulares por parte de empleados y funcionarios de la municipalidad a su beneficio” según consigna el fallo.

Los «falsos proveedores» que destaparon el escándalo en Lincoln

A lo largo de las audiencias, se conocieron testimonios de personas que se desempeñaban como montributistas y que figuraban como proveedores del Municipio pero que no tenían vínculo alguno con la comuna.

Una mujer de Río Cuarto que se dedicaba a la venta al por menor de «bombones, golosinas y demás productos de confitería» el municipio de Lincoln «le facturaba» por la compra de «materiales para la construcción».

La damnificada declaró que «nunca fue proveedora del municipio de Lincoln» y que «no emitió las facturas con las cuales las autoridades municipales pretendieron respaldar el egreso de dinero de las arcas públicas». “No conozco Lincoln, mire, ni siquiera conozco la provincia de Buenos Aires, con eso le digo todo” afirmó.

En la misma dirección expuso la hija de un comerciante cordobés – su padre falleció en 2014- quien aparecía como proveedor para el arreglo de máquinas retroexcavadoras. «Nunca fue proveedor de la Municipalidad de Lincoln» dijo e indicó incluso que jamás viajó a dicha ciudad y que no se dedicó jamás al arreglo de máquinas retroexcavadoras ni a la limpieza de válvulas y mangueras : “no, por favor, nada que ver!” expresó.

Las facturas eran acompañadas por las autoridades municipales linqueñas en respaldo de determinadas órdenes de pago – todos los cheques librados por la municipalidad- «fueron percibidos por el tesorero municipal o una empleada» consigna la resolución.

«A esta altura tampoco se encuentra discutido que ninguno de los falsos proveedores antes mencionados hubiera recibido alguna vez los cheques con los cuales las autoridades municipales alegaron haber cancelado esas inexistentes operaciones. Pero, además, en todos los casos aludidos los cartulares respectivos han sido endosados engañosamente, mediante la falsificación de la firma de esos proveedores inexistentes en favor de determinadas autoridades municipales que, finalmente, se hicieron de los fondos que egresaron de tal manera del erario público» consigna. (Fuente: Infocielo)