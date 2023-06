Nueva cara en la política de General Villegas: Analía Abete Daga se sumó al equipo de Marina Justo (AUDIO)

Docente, a un final para recibirse de abogada y empresaria vinculada a servicios para el agro, Analía Abate Daga, de 51 años, salió a la cancha en una entrevista realizada este viernes por la mañana en FM Peregrina (92.9), confirmando su participación y compromiso con el equipo de Marina Justo, la precandidata a intendente por el Pro, línea Patricia Bullrich, con quien se identifican ambas más allá de la pertenencia al mismo espacio.

Abate Daga es además integrante de la cooperadora del hospital, donde experimentó su roce social desde un lugar que puede considerarse una manera de probar su vocación de servicio, la que la llevó, además de las inquietudes como ciudadana, a participar de lleno en la campaña seguramente la tendrá ocupando uno de los primeros lugares en la Lista.

Al ser convocada por Justo, algo que le había ocurrido con anterioridad por otros precandidatos y espacios, se decidió a hacerlo con ella dado que la conoce más allá del rol de funcionaria, el vínculo con la precandidata de Patricia Bullrich va más allá de esta coincidencia en la militancia y pretensiones para el Partido de General Villegas, tienen prácticamente una amistad; y un detalle que destacaron en la nota, a pesar de ser Justo una mujer que en su vida privada está ligada al campo, no mantiene con Abate daga vínculo comercial alguno. «Creo que es el momento en mi vida para participar», expresó esta nueva cara de la política y al referirse a las cualidades de quien acompaña, dijo que cuando inicia algo lo termina, a fuerza de gestión y adquisición de conocimientos, enfatizando en un aspecto que no es menor: «Marina no es la Gestión, trabaja en la Gestión, la Gestión de Marina comenzará el 11 de diciembre con un equipo totalmente nuevo, con mucha gente que venimos desde afuera de la política»; la alusión es a la diferencia que la precandidata tiene con su hoy jefe municipal, y tendrá en caso de ser electa la primera mujer en conducir los destinos del distrito.

Frases de Abate Daga:

«Es el momento de las mujeres coraje».

«Cuando a vos las cosas no te gustan, cuando ves que pueden estar mejor, hay que involucrarse y este es el momento; sentía que estaba preparada, pero no era el momento en mi vida, hoy tengo ganas de asumir el compromiso que tengo con la comunidad pero desde otro lugar».

«Para aportar tengo mucho, yo creo que la mujer es muy capaz, no me va la palabra empoderada, creo que la mujer es fuerte, es un huracán; si tenés coraje para hacer las cosas que te propones sos imparable».

