Dos balas y un mensaje mafioso: amenaza de muerte al intendente de Venado Tuerto

«Buscan intimidarnos, pero estamos más firmes que nunca», expresó el intendente. Acusó a Omar Perotti de no estar comprometido en la lucha contra el narcotráfico.

Dejaron un sobre con dos balas y un mensaje mafioso en una clara amenaza de muerte al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

El hecho ocurrió cerca de 23 del miércoles. Dos personas, con rostros tapados y en moto, se acercaron al ingreso del Edificio Municipal por calle Marconi y entregaron un sobre a una trabajadora de la central de monitoreo.

En la carta el mensaje fue contundente: “Las ratas estamos presas pero seguimos haciendo lo que queremos”. Dentro del sobre donde se encontraba este texto también había dos balas calibre 9 milímetros.

En el momento en que los sospechosos detienen a la trabajadora municipal para darle el sobre y huir, según se puede visibilizar en las cámaras de monitoreo, le manifestaron de manera verbal a la trabajadora: «Si no lo solucionan lo vamos a cagar a balazos a Chiarella», con la intención de no dejar dudas sobre el destinatario de esta amenaza.

Luego de esta situación ocurrida sobre la vereda de calle Marconi, en una entrada secundaria que tiene la casa de gobierno venadense, se activaron los protocolos de seguridad donde personal de Comando Radioeléctrico se acercó hasta el Palacio Municipal. Posteriormente, se avanzó con la realización de la denuncia y comienzo de investigaciones por parte de la Policía Científica. La causa está a cargo del fiscal Iván Raposo, y del fiscal general Matías Merlo.

La palabra de Leonel Chiarella

«Denunciamos a los narcos que operan desde la cárcel y vamos logrando resultados, sin duda se necesitan más, pero generan molestia en estos delincuentes que operan en nuestra ciudad y en la región y con este tipo de acciones, buscan intimidarnos y que retrocedamos en nuestro trabajo. Pero estamos más firmes que nunca», expresó a Cadena 3 el intendente.

Y arremetió contra el gobernador Omar Perotti, por su actitud tras el hecho: «Me han llamado distintos dirigentes, el único que no me llamó es el gobernador, y eso demuestra su falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico».

«En Santa Fe cambiaron a 12 jefes de policías y el único que no cambió fue el jefe del servicio penitenciario, que es el que garantiza que los presos hagan home office», acusó.

«Antes que nada gracias por el apoyo, pero queremos dejar en claro que estas amenazas no nos amedrantan, y tampoco detendrán nuestra forma de trabajo. La verdad que esta vez la amenaza me parece distinta a las demás, porque al contenido de ese mensaje mafioso se le agregan dos balas para que me lleguen y se trate de generar un clima de mayor temor», dijo.

«Vamos a tomar las medidas preventivas necesarias, y de hecho ya realizamos la denuncia para que se investigue desde la Justicia, brindando compañía a la persona que recibió el sobre en la vereda del Municipio», señaló.

“Sabemos que estas situaciones pueden ocurrir. Evidentemente a estos mafiosos les molesta mucho el trabajo de denunciar delitos que venimos desarrollando junto al senador Lisandro Enrico, sea por venta de droga o robos. Hace muchos años tomamos el compromiso de dar apoyo a las víctimas y de trabajar para que los delitos que sufren muchos vecinos se puedan aclarar. Queremos que los responsables de esos hechos reciban penas y terminen en la cárcel si corresponde. Insisto, estas amenazas no van a torcer el trabajo que hemos realizado, que en distintas oportunidades generaron que la Justicia investigue y se resuelvan delitos. Lo seguiremos haciendo por nuestra comunidad”, señaló el intendente, quien aprovechó a agradecer a todas las personas que se pusieron a disposición y dieron apoyo tras enterarse de lo sucedido.

Fiscal General: “Esta no es solo una amenaza más”

Matías Merlo, brindó detalles de la investigación y del hecho en las primeras horas del jueves, y al respecto detalló: “Más allá de distintas amenazas que vino sufriendo el intendente en el último tiempo, y de las cuales muchas tenemos personas detenidas, la gravedad de esta amenaza no la tomamos como una amenaza más, sino como un hecho de gravedad institucional para la sociedad de Venado Tuerto”.

A su vez, puntualizó en las primeras pruebas. “Se ve cómo cuando salía personal municipal de trabajar, dos encapuchados bajan de la moto y amenazan a la persona que salía. Ahí está el sobre con dos balas y les expresan verbalmente que esas balas son para para el intendente Chiarella. O sea, es una amenaza contundente. Se entregan balas diciendo los fines, generando temor, y va más allá de las otras amenazas que fuimos teniendo, aquí hay un mensaje de estilo mafioso. Las otras amenazas también fueron graves institucionalmente, pero esta vez tienen un poder intimidatorio, más graves. Por no lo vamos a tomar como una amenaza más, sino con la gravedad institucional que merece”.

Por otra parte, señaló que se activaron los protocolos de seguridad para cuidar al intendente: “Son muy pocos los intendentes en la provincia o en la Argentina donde le dejan una carta de esta manera, con dos balas y le dicen que esas balas son para tal persona».

«Este caso puede llegar a tener vinculación directa con diferentes denuncias que él (por Chiarella) viene manifestando. No sé si en lo que va del año, se pueden encontrar otros hechos similares de tantas amenazas a un mismo intendente”, explicó.

