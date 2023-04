Una idea práctica y simple para llevar un gato a castrar

Esa suele ser una de las tareas más difíciles a la hora de haber tomado la decisión de castrar a un felino, incluso, estando dentro de una mochila o bolsa puede provocar serios inconvenientes; de hecho, hemos visto accidentes o ataques provocados durante el traslado por la desesperación que experimentan en ese momento.

UPA Trenque Lauquen, la Unión Protectora de Animales de esa ciudad, publicó recientemente esta recomendación que por considerarla de utilidad y práctica, compartimos con nuestros lectores.

«Esta es la manera correcta de llevar un gato a la castración.

Ni en una caja, ni en la mochila, ni suelto, ni envuelto en una toalla. En una bolsa de red sana con un nudito en la punta, así nos aseguramos que al momento de cerrarlo no se escape ni lastime al auxiliar de mesa.

No le pasa nada, no le duele, no se lo maltrata, es por su seguridad y las de los operarios de la mesa.

Es tratado con amor, no te preocupes.

Si se escapa hay que salir a buscarlo, tarea no siempre sencilla.

Así que, cuando lleves un gato a castrar, llevalo de esta manera».

