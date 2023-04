Funcionarios de Ameghino desmintieron acusaciones por la muerte de un bebé

«Debemos apelar a la responsabilidad. No puede usarse la tragedia de una familia con fines políticos como se ha hecho», afirmaron, la Lic. Maitén Agüero, Secretaria de Salud y el Director del hospital municipal, Dr. Carlos Marcelo Reussi, quienes en nombre de la Municipalidad se expresaron mediante un video que fue subido al perfil del Estado Municipal.

El comunicado

En el día de ayer, a través de su cuenta de Facebook, el Sr. Santino Barcia realizó graves e infundadas acusaciones al Municipio y, en particular, a nuestro Hospital Municipal, a raíz de la tragedia que sufriera una familia ameghinense por la pérdida de su bebé y que, en este momento, tiene a su mamá internada.

En primer lugar, que la paciente no fue atendida en nuestro Hospital. Según los registros del Hospital Municipal «Felipe A. Peláez» sabemos que la paciente no tuvo contacto con el Hospital, ni por guardia ni por consultorios externos, y ninguno de los obstetras del Municipio era su médico durante este embarazo. Por eso mismo, la paciente nunca fue derivada a ningún establecimiento de salud, dentro o fuera del Municipio, ya que no concurrió a nuestra Guardia, ni se realizó ningún tipo de intervención médica.

En segundo lugar, cabe explicar que desde el inició de la gestión, en 2015, se solicitó una inspección al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a fin de conocer el estado edilicio del Hospital para avanzar hacia la habilitación del mismo. Dicho informe arrojó que el estado era muy precario y debían realizarse múltiples mejoras edilicias. A partir de allí se contrató a un grupo de profesionales especialistas en arquitectura hospitalaria que diseñaron un Plan Maestro de cinco etapas para alcanzar la habilitación.

Al día de hoy, ya se realizaron dos etapas que implicaron los sectores de guardia, quirófano, oxígeno central, residuos patogénicos, sector de kinesiología, nueva farmacia y reordenamiento de circulación; y seguiremos avanzando hacia las siguientes etapas para tener el Hospital que se merecen los ameghinenses. Sin perjuicio de todo lo mencionado, vale aclarar que el Hospital Municipal funciona correctamente, está en orden y cuenta con un gran equipo humano de profesionales, técnicos, administrativos y otros trabajadores del sistema al servicio de los vecinos.

Debemos apelar a la responsabilidad. No puede usarse la tragedia de una familia con fines políticos como se ha hecho. Por más diferencias que se pueda tener con una gestión -todas válidas- hay límites que no pueden excederse. Mucho menos mentir, difundir información falsa con objeto de perjudicar la confianza de los vecinos en su Hospital, y aprovechar un caso tan delicado y cargado de dolor cómo este para despachar opiniones políticas.

En el día de hoy tomamos contacto con la familia que está atravesando esta difícil situación, a fin de solidarizarnos y ponernos a disposición en uno de los momentos probablemente más duros de su vida. Deseamos con toda nuestra fuerza su pronta recuperación, y la paz para toda su familia.

