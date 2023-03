Los dos gremios y el Ejecutivo de General Villegas no llegaron a un acuerdo en paritarias y mañana habrá paro

Esta mañana las partes se encontraron en el Palacio Municipal en una reunión que se extendió hasta el mediodía e incluyó un cuarto intermedio, aún así no lograron un acuerdo y tal como habían adelantado los representantes de los trabajadores mañana inician a primera hora de la mañana una medida de fuerza por 48 horas.

La propuesta inicial de los gremios no había sido aceptada por lo que éstos la habían reformulado, pero tampoco fue aceptada.

El último tramo de la reunión que terminó abruptamente con el levantamiento de los gremialistas había tenido, luego del cuarto intermedio, por parte de los representantes del Ejecutivo la siguiente propuesta:

Un 5% de aumento en abril (que cobrarían el último día hábil de ese mes) y un 10% en mayo.

Los gremios aceptaban el 5% con la condición que en mayo sea el 20%.

Ante la negativa dieron por concluida la reunión y se retiraron.

Allí quedaron también sin tratamiento las recategorizaciones que serían discutidas en esta oportunidad.

Los nombramientos, que estaban previstos para el mes de enero, se conocerían a fin de este mes.

Las autoridades del STM y ASTM comentaron a Distrito Interior que comprenden el momento que atraviesa el país y el efecto que ello tiene en las arcas municipales, pero de ninguna manera pueden aceptar que quienes menos gana no tengan un aumento considerable, entendiendo que no alcanzarán a la inflación; «estas reuniones no hacen más que dilatar el aumento y siempre van en perjuicio del que menos gana, el trabajador, por eso vamos al paro», explicaron.

Mañana martes los empleados marcarán su ingreso como todos los días y podrán o no salir a trabajar, «tienen totalidad libertad para decidir, aunque queremos que entiendan que esta es una lucha por todos y se debe dar juntos», concluyeron. (Imagen de archivo)

